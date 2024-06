Aşırı sıcak meyve ve sebzeleri yaktı!

08 Haziran 2024 09:32 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 09:34

Adana'da Tüm zamanların en sıcak Haziran ayı yaşanmasından dolayı meteorolojik afet yaşandı. Hava sıcaklığının gölgede 43 derece olmasından dolayı hayat felç oldu. Aşırı sıcaktan insanlar kadar bitkilerde etkilendi.

Bunların başında da kavun, karpuz ve domates geliyor. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, tarımın başkenti olan Adana'da aşırı sıcaktan dolayı çiftçinin perişan olduğunu söyledi.

Doğan, Haziran ayının ilk gününden bu güne kadar aşırı sıcaklar nedeniyle Çukurova'da turfanda yetişen karpuz, kavun, domates, biberlerin tamamın yandığını belirterek, “ Şu an kavun tarlasındayız, 50 dönüm kavunun tamamı aşırı sıcaklardan dolayı kurudu. Biz araçla buraya gelirken hava sıcaklığı 43 dereceyi gösteriyordu. Aşırı sıcaklıktan dolayı Adana'nın tamamında, karpuz, kavun, domates biber kalmadı. Bir çok üründe de zarar oluştu” diye konuştu.

Doğan, sadece geç çıkan karpuzlarda sadece sıkıntı olmadığını ancak diğer ürünlerin tamamının yandığına dikkat çekerek şöyle devam etti:

“ Çiftçimiz bu tarlaya sera yapmıştı ve şu an tarlasını sürüp ikinci ürünü hazırlamaya başlayacak. 2024 yılının hükumetimiz tarafından Adana'da afet yılı ilan edilmesini bekliyorum. Bu sorun borç ertelemekle çözülecek bir sorun değil. Çiftçimiz şu an sıkıntılı, çiftçimizin borcunu ertelemekle biz bu sezonu kapatamayız. Narenciye, mısır, pamuk gibi ürünlerde de sıkıntılar var. Adana ilinin afet kapsamına alınmasını istiyoruz, yoksa Adana'nın çiftçisi bitti, ayakta zor duruyor. Karpuzları toplayacak kamyon bile bulunmuyor. Nakliye fiyatları yükseldi. Şu an çiftçimiz zor durumda, çiftçimize acilen destek bekliyoruz. Bölgemizde yetişen tüm ürünlerin rüzgara ve sıcağa karşı TARSİM kapsamına alınmasını istiyoruz. Araçlar nasıl kaza yaptığında sigorta tarafından mağduriyeti karşılanıyorsa, TARSİM yaptıran çiftçimizin de zararının bu şekilde karşılanmasını istiyoruz.”

Bundan yaklaşık iki hafta öncede yağan doludan dolayı çiftçinin mahsulü zarar görmüştü.