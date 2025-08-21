Asrın felaketinin yaraları sarılıyor! 250 bin çatı depremzedelere yuva oldu

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin üstünden yaklaşık 3 yıl geçti. On binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği felaketin ardından devlet seferber oldu ve yıkılan evlerin inşası için canla başla çalışmaya devam ediyor.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 11 ilde başlatılan kalıcı konutların yapımının tüm hızıyla sürdüğünü belirtti.



Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "6 Şubat 2023'te yaşanan ve 11 ilimizi etkileyen depremlerin yaralarını sarmak için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 11 ilde başlatılan asrın inşa seferberliği ile deprem bölgesinde kalıcı konutların yapımı tüm hızıyla sürüyor."

https://x.com/iletisim/status/1958612586255327527