ASSAN Group soruşturmasında yeni gelişme! 3 gözaltı kararı

ASSAN Group'a yönelik yürütülen, 'askeri casusluk' soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Operasyon kapsamında 1'i eski Albay 3 ASSAN çalışanı gözaltına alındı. Evlerinde arama yapılan şüphelilerin tüm dijital materyallerine el koyuldu.

CASUSLUK FAALİYETLERİ TAKİP EDİLMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Assan Group isimli şirketin sahibi Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş’un FETÖ silahlı terör örgütüyle irtibatları ve askeri casusluk faaliyetleri tespit edilmişti. Başsavcılık tarafından şüpheliler hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve ‘askeri casusluk’ suçlarından gözaltı kararı verilmişti. Assan Group altında faaliyet gösteren 10 şirket hakkında ise Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atanmıştı. 31 Ağustos günü adliyeye sevk edilen şüphelilerden Emin Öner ‘FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma’ ve ‘devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma çalma’ suçlarından, şüpheli Gürcan Okumuş ise ‘devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma çalma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

SORUŞTURMADA 3 YENİ GÖZALTI

Assan Group ismi altında faaliyet gösteren şirketlere yönelik olarak yürütülmeye devam eden soruşturma kapsamında Assan Group içerisinde çalışma kaydı olan 1 Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu eski çalışanı, 1 Milli Savunma Bakanlığından ayrılma Albay ve 1 eski Assan çalışanı olan olmak üzere toplamda 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 3 şüpheli bu kapsamda gözaltına alındı.