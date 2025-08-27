Baba ve 11 yaşındaki oğlu katledilmişti! Kanlı infazın nedeni şoke etti

Konya’da yaşanan silahlı saldırı, ilçeyi yasa boğdu. Karatay ilçesi Karaaslan Mahallesi’nde hurdacılık yapan Mehmet Koçyiğit ve oğlu Servet Koçyiğit, apartmanlarının bahçesinde otomobillerine binmek üzereyken silahlı saldırıya uğradı. Tabancadan çıkan kurşunlar baba ve oğulun hayatını kararttı.

MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde, Mehmet Koçyiğit’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan 11 yaşındaki Servet Koçyiğit ise sağlık ekiplerince Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen küçük çocuk kurtarılamadı.





Baba ve oğulun cenazeleri, Adli Tıp’taki incelemenin ardından memleketleri Niğde’ye gönderildi. Bugün, yan yana defnedilen baba-oğulun cenazesinde gözyaşları sel oldu.

KATİL ZANLISI MISIR TARLASINDA YAKALANDI

Konya polisi geniş çaplı soruşturma başlattı. Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Hıdır A., Karatay ilçesi Çatalhöyük Mahallesi’nde mısır tarlasında gizlenirken yakalandı. Sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede basın mensuplarının, “11 yaşındaki çocuğu neden öldürdün?” sorusuna, “Görmedim ben, görmedim” şeklinde yanıt verdi.

Zanlı, ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülürken, olayın arka planına dair soruşturma devam ediyor.