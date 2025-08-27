Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Baba ve 11 yaşındaki oğlu katledilmişti! Kanlı infazın nedeni şoke etti

Konya'da korkunç bir vahşet meydana geldi. Evlerinin bahçesinde otomobile bindikleri sırada silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden baba ve 11 yaşındaki oğlun cinayet şüphelisi, mısır tarlası içerisinde saklanırken yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı Hıdır A., "Neden çocuğu öldürdün?" sorusuna "Çocuğu görmedim. Görsem vurmazdım, pişmanım" cevabını verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Baba ve 11 yaşındaki oğlu katledilmişti! Kanlı infazın nedeni şoke etti
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
27.08.2025
saat ikonu 11:10
|
GÜNCELLEME:
27.08.2025
saat ikonu 11:10

’da yaşanan silahlı , ilçeyi yasa boğdu. Karatay ilçesi Karaaslan Mahallesi’nde hurdacılık yapan Mehmet Koçyiğit ve oğlu Servet Koçyiğit, apartmanlarının bahçesinde otomobillerine binmek üzereyken silahlı saldırıya uğradı. Tabancadan çıkan kurşunlar baba ve oğulun hayatını kararttı.

Baba ve 11 yaşındaki oğlu katledilmişti! Kanlı infazın nedeni şoke etti

MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde, Mehmet Koçyiğit’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan 11 yaşındaki Servet Koçyiğit ise sağlık ekiplerince Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen küçük çocuk kurtarılamadı.

Baba ve 11 yaşındaki oğlu katledilmişti! Kanlı infazın nedeni şoke etti



Baba ve oğulun cenazeleri, Adli Tıp’taki incelemenin ardından memleketleri Niğde’ye gönderildi. Bugün, yan yana defnedilen baba-oğulun cenazesinde gözyaşları sel oldu.

Baba ve 11 yaşındaki oğlu katledilmişti! Kanlı infazın nedeni şoke etti

KATİL ZANLISI MISIR TARLASINDA YAKALANDI

Konya polisi geniş çaplı soruşturma başlattı. Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Hıdır A., Karatay ilçesi Çatalhöyük Mahallesi’nde mısır tarlasında gizlenirken yakalandı. Sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede basın mensuplarının, “11 yaşındaki çocuğu neden öldürdün?” sorusuna, “Görmedim ben, görmedim” şeklinde yanıt verdi.
Zanlı, ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülürken, olayın arka planına dair soruşturma devam ediyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sinop'ta 11 yaşındaki kız çocuğu boğulma tehlikesi geçirdi
Konya'da zehir tacirlerine ağır darbe! Kilolarca uyuşturucu yakalandı
ETİKETLER
#hırsızlık
#saldırı
#cinayet
#konya
#yakalama
#Baba-oğlu
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.