Bakan Fidan Azerbaycan'da Kırgız mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için Azerbaycan'a gitti.

Toplantı için ülkenin Gebele şehrinde bulunan Bakan Fidan burada önemli temaslara başladı. Bakan Fidan, bu temaslar kapsamında Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile bir araya geldi.

Bakan Fidan ile Kırgız mevkidaşı Kulubayev arasında iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alınırken konsey toplantısına dair de fikir alışverişinde bulunuldu.