19°
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Bakan Fidan Fransız mevkidaşıyla görüştü! Tek bir konu gündeme geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile telefonda görüştü. Görüşmede Gazze konusu ele alındı. Dramın yaşandığı bölgeyle ilgili ABD'nin açıkladığı plan ve barışın sağlanmasıyla ilgili çabalar iki bakanın gündeminde yer aldı.

Bakan Fidan Fransız mevkidaşıyla görüştü! Tek bir konu gündeme geldi
Dün Başkanı Donald 'ın 20 maddelik Planı'ndan sonra Türkiye'nin de konuyla ilgili diplomasi trafiğinde hareketlilik yaşanıyor.

FİLİSTİN'DE AÇLIK SAVAŞI

'in soykırıma varan saldırılarında resmi verilere göre yaklaşık 70 bin Filistinli can verirken abluka altındaki Gazze'de uzun bir süredir açlıkla da bir savaş veriliyor.

Bakan Fidan Fransız mevkidaşıyla görüştü! Tek bir konu gündeme geldi

HAMAS'IN GAZZE PLANI'NA VERECEĞİ CEVAP BEKLENİYOR

Saldırılarıyla adeta terör estiren İsrail'in saldırılarından kurtulan Gazzeliler kıtlığa karşı da mücadele veriyor. Bölgede dram yaşanırken ABD'nin planına 'ın nasıl bir cevap vereceği merak ediliyor.

Bakan Fidan Fransız mevkidaşıyla görüştü! Tek bir konu gündeme geldi

GAZZE'DE BARIŞ VE ATEŞKES KONUŞULDU

Konuyla ilgili Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da görüşmelerini sürdürüyor. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Fransız mevkidaşı Barrot ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Gazze'de ateşkes ve barış sağlanmasına yönelik çabalar değerlendirildi.

