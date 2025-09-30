Bakan Fidan Fransız mevkidaşıyla görüştü! Tek bir konu gündeme geldi

Dün ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze Planı'ndan sonra Türkiye'nin de konuyla ilgili diplomasi trafiğinde hareketlilik yaşanıyor.

FİLİSTİN'DE AÇLIK SAVAŞI

İsrail'in soykırıma varan saldırılarında resmi verilere göre yaklaşık 70 bin Filistinli can verirken abluka altındaki Gazze'de uzun bir süredir açlıkla da bir savaş veriliyor.

HAMAS'IN GAZZE PLANI'NA VERECEĞİ CEVAP BEKLENİYOR

Saldırılarıyla adeta terör estiren İsrail'in saldırılarından kurtulan Gazzeliler kıtlığa karşı da mücadele veriyor. Bölgede dram yaşanırken ABD'nin planına Hamas'ın nasıl bir cevap vereceği merak ediliyor.

GAZZE'DE BARIŞ VE ATEŞKES KONUŞULDU

Konuyla ilgili Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da görüşmelerini sürdürüyor. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Fransız mevkidaşı Barrot ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Gazze'de ateşkes ve barış sağlanmasına yönelik çabalar değerlendirildi.