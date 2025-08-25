Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Bakan Kurum'dan Osmaniye Paylaşımı, 'Söz Verdiysek Yaparız'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Osmaniye’de Yaverpaşa Mahallesi’ndeki deprem konutlarından görüntüler paylaşarak, “Söz verdiysek, yaparız” açıklamasında bulundu. Yeni dairesine taşınan hak sahiplerinden Halil Gök, inşa sürecinin hızına şaşırdığını belirterek, “Bir duyduk, 6 ayda bitmiş. 6 ayda buraların biteceğine, bu konutların biteceğine inanmıyordum, şaşırdım" ifadelerini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.08.2025
saat ikonu 14:05
|
GÜNCELLEME:
25.08.2025
saat ikonu 14:05

, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu İdaresi Başkanlığı (), Merkez’e bağlı Yaverpaşa Mahallesi’nde, toplam 108 bin metrekarelik bir alanda 50 bloktan oluşan 1.017 konutu kısa sürede inşa etti. Yaklaşık 6 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan konutlar, bu yıl mart ayında hak sahiplerine teslim edildi. Proje kapsamında yer alan 300 kişilik cami ile 10 dükkânın yapımında ise sona yaklaşıldı.

BAKAN KURUM’DAN ‘SÖZ VERDİYSEK, YAPARIZ’ MESAJI

Yaverpaşa Mahallesi’nde hayatın yeniden başladığını belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı , bölgeden görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı ve “Söz verdiysek, yaparız” mesajını verdi.

Bakan Kurum'dan Osmaniye Paylaşımı, 'Söz Verdiysek Yaparız'

YENİ EVLERİNE KAVUŞANLAR MEMNUN

Yeni dairesine taşınan hak sahiplerinden Selda Barış, memnuniyetini “Bakanımıza güvendiğimiz için bekliyorduk. Hiçbir zaman aksilik olmaz dedik. Çok şükür evlerimize kavuştuk. Allah olmayanlara nasip etsin” sözleriyle dile getirdi.

Zeynep Kocaman ise ilk başta bu kadar kısa sürede konutların tamamlanabileceğine inanmadığını ifade ederek şunları söyledi: “TOKİ yapılacak, sizler oraya yerleştirileceksiniz’ dendiğinde açıkçası inanmamıştım. Çünkü bu kolay bir süreç değil. Bir il, ilçe ya da bir köy olsa kısa sürede yapılır. Ama 11 il, ilçesi, köyü yapmak, bu kadar evi, sosyal alanları yapmak gerçekten çok mucize. İşçiler, gece gündüz çalıştı. Hepimiz görüyoruz, hala da yapıyorlar, çalışıyorlar. Emeklerine sağlık, gerçekten teşekkür ediyoruz. Kolay bir süreç yaşamadık. Bir tek biz de değil, 11 il yaşadı. Devlet her zaman yanımızdaydı.”

Bakan Kurum'dan Osmaniye Paylaşımı, 'Söz Verdiysek Yaparız'

‘BEKLEDİĞİMİZDEN DAHA GÜZEL’

Halil Gök, inşa sürecinin hızına şaşırdığını belirterek, “Buradan daha haberimiz yoktu. Bir duyduk, 6 ayda bitmiş. 6 ayda buraların biteceğine, bu konutların biteceğine inanmıyordum, şaşırdım. 6 ayda bu konutu yapmak her babayiğidin harcı değildir. 3 aydan beri de buradayız. Umduğumuzdan daha güzel, daha ferah ortam. Sağlam yapıldığı için de korkmuyoruz” dedi.

Bakan Kurum'dan Osmaniye Paylaşımı, 'Söz Verdiysek Yaparız'

Hacer Gök ise yeni evinin hayal ettiğinden bile güzel olduğunu belirterek, “Buradan daha haberimiz yoktu. Bir duyduk, 6 ayda bitmiş. 6 ayda buraların biteceğine, bu konutların biteceğine inanmıyordum, şaşırdım. 6 ayda bu konutu yapmak her babayiğidin harcı değildir. 3 aydan beri de buradayız. Umduğumuzdan daha güzel, daha ferah ortam. Sağlam yapıldığı için de korkmuyoruz” diye konuştu. Hacer Gök ise evinin umduğundan daha güzel olduğunu anlattı: Hayalimdi. Yeni evime gidersem güzel güzel süslerim dedim. Kafamda tasarladım. Her şeyiyle düşünülmüş, yapılmış. Devletimiz yapmış. Bundan sonra da mutlu, güzel günlerimiz olacak” şeklinde konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Murat Kurum 'Tarihi bir adım' diyerek paylaştı! Tek kullanım plastiklere kısıtlama geliyor
Bakan Murat Kurum: 2053 net sıfır emisyon hedefimize ulaşmakta kararlıyız
ETİKETLER
#murat kurum
#konut
#toki
#çevre
#osmaniye
#Yaverpaşa
#Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.