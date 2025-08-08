Balıkesir'de deprem oldu! AFAD verileri açıkladı

Balıkesir gece yarısı sallandı. Sındırgı ilçesinde geç saatlerde meydana gelen depreme ilişkin ayrıntılara dair açıklama geldi.

BALIKESİR'DE 3,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'de saat 03.21'de 3,9 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD verilerine göre deprem yerin 9.97 kilometre derinliğinde meydana geldi.

https://x.com/DepremDairesi/status/1953614854901596560

Kandilli Rasathanesi de depremin 3,9 büyüklüğünde olduğunu duyururken, derinliğinin ise 8 kilometre olarak kaydedildiğini bildirdi.