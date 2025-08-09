Bavulundan binlerce hap çıktı, savunması 'pes' dedirtti! 'Yıllık içeceğim'

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı.

Yapılan çalışmada belirlenen 28 yaşındaki şüpheli F.Y.'nin kente uyuşturucu madde sokacağı bilgisine ulaşan polis harekete geçti.

BAVULUNDAN 5 BİN 642 ADET UYUŞTURUCU ÇIKTI

Takibe alınan şüphelinin Pozantı ilçesinde bindiği otobüs narkotik polisleri tarafından durduruldu

F.Y.'in bavulunda yapılan aramada 5 bin 642 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

"SATMAK İÇİN DEĞİL, YILLIK İÇECEĞİM"

Emniyete götürülen şüpheli F.Y. ifadesinde, "Başka bir şehre gidiyorum yıllık içeceğim, satmak için taşımıyorum" diyerek kendini savunmaya çalıştı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığımı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.