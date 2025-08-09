Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Bavulundan binlerce hap çıktı, savunması 'pes' dedirtti! 'Yıllık içeceğim'

Adana'da bavulunda kıyafet yerine 5 bin 642 adet uyuşturucu hap ele geçirilen şüphelinin "Yıllık içeceğim" diyerek savunma yapması şaşırttı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
09.08.2025
saat ikonu 10:17
|
GÜNCELLEME:
09.08.2025
saat ikonu 10:17

İl Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı.

Yapılan çalışmada belirlenen 28 yaşındaki şüpheli F.Y.'nin kente uyuşturucu madde sokacağı bilgisine ulaşan polis harekete geçti.

Bavulundan binlerce hap çıktı, savunması 'pes' dedirtti! 'Yıllık içeceğim'

BAVULUNDAN 5 BİN 642 ADET UYUŞTURUCU ÇIKTI

Takibe alınan şüphelinin Pozantı ilçesinde bindiği otobüs narkotik polisleri tarafından durduruldu

F.Y.'in bavulunda yapılan aramada 5 bin 642 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

"SATMAK İÇİN DEĞİL, YILLIK İÇECEĞİM"

Emniyete götürülen şüpheli F.Y. ifadesinde, "Başka bir şehre gidiyorum yıllık içeceğim, satmak için taşımıyorum" diyerek kendini savunmaya çalıştı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığımı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Polisten uyuşturucu baskını
ETİKETLER
#uyuşturucu kaçakçılığı
#adana
#uyuşturucu
#tutuklama
#narkotik
#Polis Operasyonu
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.