Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Bildiğiniz tüm iş ilanlarını bir tarafa bırakın! Uyuyakalmayan elaman arıyor

İstanbul'da bir esnafın verdiği iş ilanı sosyal medyada gündem oldu. Esnaf işletmesine "uyuyakalmayan elaman aranıyor" ifadelerinin yer aldığı bir iş ilanı astı. İlanı gören birçok sosyal medya kullanıcısı ağır çalışma koşullarına dikkat çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bildiğiniz tüm iş ilanlarını bir tarafa bırakın! Uyuyakalmayan elaman arıyor
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
09.10.2025
saat ikonu 11:15
|
GÜNCELLEME:
09.10.2025
saat ikonu 11:26

İstanbul'da bir , iş yerinin duvarına "Uyuyakalmayan elaman aranıyor" ifadelerinin yer aldığı bir ilan astı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İlanın yer aldığı fotoğraf sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Birçok kullanıcı özellikle hizmet sektöründeki ağır çalışma koşullara dikkat çekti.

Bildiğiniz tüm iş ilanlarını bir tarafa bırakın! Uyuyakalmayan elaman arıyor

"12 SAAT ÇALIŞTIRIP ASGARİ ÜCRET VERİRSEN HERKES UYUR"

İşte o gönderinin altını yapılan bazı yorumlar...

"Aklıma gelen ya çok çalıştırıp uyuyakalmayan eleman istiyor yada çalıştıkları çok uykucu çıkmıştır"

"Sabah erken saatten akşam geç saate kadar adamı çalıştır, ver, motivasyon yok, teşvik yok, işinden fazlası desen yapıyorsun. Sonra da bu adam nasıl uyumasın nasıl uyuya kalmasın"

"Personeli 12 saat çalıştırıp asgari ücret verirsen herkes uyur"

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yolu açsın diye yolu kapattı! Agresif taksici kameralara böyle yansıdı
Nefes darlığı şikayetiyle gitti, göğsünden çıkan şey doktorları da şaşırttı
ETİKETLER
#sosyal medya
#asgari ücret
#iş ilanı
#esnaf
#Çalışma Koşulları
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.