Bildiğiniz tüm iş ilanlarını bir tarafa bırakın! Uyuyakalmayan elaman arıyor

İstanbul'da bir esnaf, iş yerinin duvarına "Uyuyakalmayan elaman aranıyor" ifadelerinin yer aldığı bir ilan astı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İlanın yer aldığı fotoğraf sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Birçok kullanıcı özellikle hizmet sektöründeki ağır çalışma koşullara dikkat çekti.

"12 SAAT ÇALIŞTIRIP ASGARİ ÜCRET VERİRSEN HERKES UYUR"

İşte o gönderinin altını yapılan bazı yorumlar...

"Aklıma gelen ya çok çalıştırıp uyuyakalmayan eleman istiyor yada çalıştıkları çok uykucu çıkmıştır"

"Sabah erken saatten akşam geç saate kadar adamı çalıştır, asgari ücret ver, motivasyon yok, teşvik yok, işinden fazlası desen yapıyorsun. Sonra da bu adam nasıl uyumasın nasıl uyuya kalmasın"

"Personeli 12 saat çalıştırıp asgari ücret verirsen herkes uyur"