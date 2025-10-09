Menü Kapat
Editor
 Ümit Buget

Nefes darlığı şikayetiyle gitti, göğsünden çıkan şey doktorları da şaşırttı

Sivas'ın Gürün ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki hasta, bir süredir devam eden nefes darlığı ve göğüs ağrısı şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Göğsünden 3 kilogram ağırlığında nadir görülen soliter fibröz tümör tamamen çıkarıldı.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
09.10.2025
10:48
|
09.10.2025
09.10.2025
10:52

Sivas'ta nefes darlığı ve göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran hastanın sağ göğüs kafesinde yaklaşık 3 kilogram ağırlığında tespit edildi. 'nde gerçekleştirilen başarılı operasyonla nadir görülen soliter fibröz tümör tamamen çıkarıldı.

Nefes darlığı şikayetiyle gitti, göğsünden çıkan şey doktorları da şaşırttı

AĞRISI OLUNCA HASTANEYE GİTTİ

Sivas'ın Gürün ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki hasta, bir süredir devam eden nefes darlığı ve göğüs ağrısı şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda hastanın sağ göğüs kafesi içinde yaklaşık 3 kilogram ağırlığında tümör tespit edildi.

Nefes darlığı şikayetiyle gitti, göğsünden çıkan şey doktorları da şaşırttı

HEM AKCİĞERE HEM KALBE YÜKLENMİŞ

Tümörün hem akciğere hem de kalbe baskı yaptığı belirlendi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı'nda görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Özbey ve ekibince gerçekleştirilen operasyonla tümör tamamen çıkarıldı. Daha önce yapılan biyopsi sonucunda lezyonun soliter fibröz tümör olduğu tespit edildi.

Nefes darlığı şikayetiyle gitti, göğsünden çıkan şey doktorları da şaşırttı

'BAŞARILI SONUÇLAR ALIYORUZ'

Bu tür tümörlerin genellikle iyi huylu olduğu, ancak büyük boyutlara ulaştığında hayati organlara baskı yaparak ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği ifade edildi. Operasyonun ardından açıklamalarda bulunan Dr. Özbey, "Bu büyüklükte bir tümörü ilk kez çıkardık. Kliniğimiz, bu tür nadir vakaları başarıyla tedavi edebilecek donanıma sahip. Yaklaşık 10 ay önce benzer kanser ameliyatlarına başladık ve başarılı sonuçlar alıyoruz" dedi.

Nefes darlığı şikayetiyle gitti, göğsünden çıkan şey doktorları da şaşırttı


Ameliyat sonrası genel durumu iyi olan hastanın yakın zamanda taburcu edilmesinin planlandığı öğrenilirken, bu tür tümörlerin tamamen çıkarılması halinde hastanın iyileşme sürecinin genellikle olumlu seyrettiği vurgulandı.

Gözlük seçimi nasıl olmalı? Erken katarakt veya tümör riski var
Pankreas kanserine karşı 'kesin zafer' yakın: Yeni aşı preklinikte tümörleri yok etti
ETİKETLER
#tümör
#sivas cumhuriyet üniversitesi
#Soliter Fibröz Tümör
#Göğüs Kanseri
#Kalp Baskısı
#Akciğer Baskısı
#Gündem
