Bingöl'de deprem oldu! AFAD verileri duyurdu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Bingöl'de merkez üssü Karlıova olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada 23.10'da kayıtlara geçen depremin 7 kilometre derinlikte olduğu bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 23:10’da merkez üssü Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.
Depreme ilişkin olumsuz bir durum bildirimi yapılmadı.
https://x.com/DepremDairesi/status/1987252776984867208?s=20