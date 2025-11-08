Bingöl'de deprem oldu! AFAD verileri duyurdu

Bingöl'de merkez üssü Karlıova olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada 23.10'da kayıtlara geçen depremin 7 kilometre derinlikte olduğu bildirildi.

Depreme ilişkin olumsuz bir durum bildirimi yapılmadı.

