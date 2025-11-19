Bir zehirlenme vakası daha! Bu kez korkutan haber lise öğrencilerinden geldi

Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir lisede 5 öğrenci, tükettikleri bir gıdanın ardından rahatsızlanarak zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

MİDE BULANTISI VE KUSMA SEMPTOMLARI GÖRÜLDÜ

Edinilen bilgilere göre olay, bugün saat 11.00 sıralarında İpekyolu ilçesine bağlı Kevenli Mahallesi'ndeki Said Nursi İmam Hatip Lisesi'nde meydana geldi. Mide bulantısı ve kusma şikâyetleri yaşayan öğrenciler, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

KANTİN DENETİMİNDE BİR PROBLEM ÇIKMADI

Okul kantininde yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş herhangi bir ürüne rastlanmadığı, öğrencilerin dışarıdan da gıda tüketmiş olabileceği değerlendirildi. Aynı ürünleri tüketen diğer öğrencilerde herhangi bir belirti görülmediği belirtildi. Hastanede tedavileri süren öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.