Niğde'de zehirlenme şüphesi! Yedikleri pasta hastanelik etti

Midye, kumpir ve tantuni gibi yiyeceklerden zehirlenme vakaları sonrası bu kez pastadan vaka çıktı. Niğde’de bir lisenin yatılı pansiyonunda kalan öğrenciler, dışarıdan sipariş ettikleri pastayı tükettikten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

E.D. (16), R.D. (17), M.Ç. (15), M.D. (15), R.Ç. (16) ve Y.Ç. (15) isimli öğrencilerin takibi ve tedavisine Çocuk Acil Serviste başlandığı öğrenildi. Öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu, gerekli tıbbi müdahalenin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.