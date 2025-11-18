Niğde'de zehirlenme şüphesi! Yedikleri pasta hastanelik etti

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Midye, kumpir ve tantuni gibi yiyeceklerden zehirlenme vakaları sonrası bu kez pastadan vaka çıktı. Niğde’de bir lisenin yatılı pansiyonunda kalan öğrenciler, dışarıdan sipariş ettikleri pastayı tükettikten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
E.D. (16), R.D. (17), M.Ç. (15), M.D. (15), R.Ç. (16) ve Y.Ç. (15) isimli öğrencilerin takibi ve tedavisine Çocuk Acil Serviste başlandığı öğrenildi. Öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu, gerekli tıbbi müdahalenin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.