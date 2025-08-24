Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Suat Vilgen

Boğaz'da milli gurur! TCG Anadolu ve Savarona İstanbul'u selamlıyor

Türkiye'nin ilk yerli ve milli savaş gemisi TCG Anadolu, Zafer Haftası nedeniyle 350 gençle Çanakkale'den İstanbul'a gelerek Boğaz'dan geçiş yaptı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yatı Savarona da bir kadın deniz subayının kaptanlığında bu özel geçit töreninde yerini alıyor.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.08.2025
saat ikonu 08:19
|
GÜNCELLEME:
24.08.2025
saat ikonu 08:22

Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz’un yıl dönümleri kapsamında düzenlenen Zafer Haftası etkinlikleri için “Zafer Yolculuğu”na çıkan , Çanakkale’den İstanbul’a intikal etti. Gemiyi, çeşitli alanlarda başarı gösteren 350 genç ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak karşıladı.

Boğaz'da milli gurur! TCG Anadolu ve Savarona İstanbul'u selamlıyor

SAVARONA’NIN DÜMENİ KADIN SUBAYDA

Etkinliğin en dikkat çekici unsurlarından biri ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yatı Savarona oldu. Kapsamlı bir restorasyon sürecinin ardından Donanma’ya kazandırılan tarihi geminin komutası, Deniz Üsteğmen Ece Obay’a emanet edildi. TCG Savarona’nın Elektronik Subayı olarak görev yapan Obay, bu mirası yönetmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade etti.

Boğaz'da milli gurur! TCG Anadolu ve Savarona İstanbul'u selamlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: Zafer Haftası’nda 350 genç TCG Anadolu’da

BOĞAZ’DA GÖRSEL ŞÖLEN

Zafer Haftası kutlamaları kapsamında TCG Anadolu, TCG Savarona ve diğer donanma unsurları, TEKNOFEST Mavi Vatan etkinlikleri çerçevesinde İstanbul Boğazı’nda görkemli bir geçit töreni gerçekleştirecek. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden başlayacak geçiş, Maltepe sahillerinde son bulacak. 15.30 ile 18.30 saatleri arasında sürecek tören sırasında gemiler, Dolmabahçe önünde Cumhurbaşkanı’nı selamlayacak.

Boğaz'da milli gurur! TCG Anadolu ve Savarona İstanbul'u selamlıyor

ZAFER YOLCULUĞU TAMAMLANDI

Milli Savunma Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen “Zafer Yolculuğu”, saat 09.00’da Gelibolu’dan başlatılan seyir faaliyetiyle hayata geçirildi. Türkiye’nin yerli imkanlarla geliştirdiği TCG Anadolu’nun bu yolculuğu, hem Milli Mücadele ruhunu yaşatmayı hem de gençlere savunma sanayisi ve teknoloji alanında ilham vermeyi amaçladı.

Boğaz'da milli gurur! TCG Anadolu ve Savarona İstanbul'u selamlıyor

GENÇLER İÇİN İLHAM VEREN DENEYİM

Seyir boyunca TCG Anadolu, TEKNOFEST’te derece elde eden gençleri, şehit çocuklarını ve sevgi evlerinde büyüyen çocukları ağırladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, etkinliğin gençlere Türk savunma sanayisindeki teknolojik gelişmeleri yerinde görme ve geleceğe dair ilham alma fırsatı sunduğunu vurguladı.

