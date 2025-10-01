Menü Kapat
Gündem
 Merve Yaz

Boğaz'daki yalılar tehdit altında! 7 yıl önce gemi çarpmıştıı, sadece zemini onarılabildi

2018 yılında İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen Vitasprit isimli gemi, 328 yaşındaki Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarpmış, yürekler ağza gelmişti. Yalının restorasyonu devam ederken, 7 yılda ancak zemini onarılabildi. Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, Boğaz'daki yalıların tehdit altında olduğunu belirterek, "İstanbul Boğazı’nda günümüzde 600 tane tarihi yalı var. Hepsi bu tarz kazalarla tehdit altında. Boğaz güvenliğinin alternatifi de Kanal İstanbul Projesi olabilir" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı
01.10.2025
01.10.2025
12:00

2018 yılında Vitasprit gemisinin çarparak yıktığı Anadolu Hisarı’nda bulunan 346 yıllık Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’nın 7 yıl sonra deniz tarafındaki restorasyon süreci tamamlandı. Kaza olduğu günden beri brandalar ile örtülü olan yalıda denize kazıklar çakılarak zemin oluşturuldu ve brandalar kaldırıldı.

Boğaz'daki yalılar tehdit altında! 7 yıl önce gemi çarpmıştıı, sadece zemini onarılabildi

Yalının son durumu ise havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. Yapının duvarlarının yıkılmaması için demirlerle güçlendirildiği, çatısı ve cephesinin büyük bir kısmı tamamen yıkılan yalının iç odalarının gözüktüğü görüldü.

Boğaz'daki yalılar tehdit altında! 7 yıl önce gemi çarpmıştıı, sadece zemini onarılabildi

AİLEYE 203 MİLYON TL TAZMİNAT ÖDENDİ

Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, "Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın 1697 yılında Amcazade Hüseyin Paşa tarafından yaptırıldığı düşünülmektedir. 1850'li yıllarda yalıyı satın alan, 1. Abdülmecid dönemi hekimbaşılarından Hekimbaşı Salih Efendi'den almıştır. Yalıyı satın aldıktan sonra onun ismi ile anılmaya başlanıyor. Günümüzde halen o aileye ve onun torunlarına ait o yalı. 2018 yılında çok büyük bir gemi kazası geçiriyor.

Boğaz'daki yalılar tehdit altında! 7 yıl önce gemi çarpmıştıı, sadece zemini onarılabildi

Maalesef yalının ön cephesi tamamen yok oluyor. İçinde bulunan tarihi eser mobilyalar da bu kazayla harap oluyor. Mahkeme kararı ile yalı sahipleri olan aileye 203 milyon Türk Lirası tazminat ödenmesine karar veriliyor. 7 yıldır bu durumda olması çok üzücü. Buranın hızlıca restore edilip İstanbul Boğazı'na kazandırılmasını bekliyoruz. Kazık çalışması yapılıp zemini güçlendirildi ama binanın yapısında bir değişiklik yok" dedi.

DİKKAT ÇEKEN KANAL İSTANBUL DETAYI

İstanbul Boğazı'ndan günde yıl içinde binlerce geminin geçtiğini ifade eden Yavaşçay, "İstanbul Boğazı’nda günümüzde 600 tane tarihi yalı var. Bunların hepsi bu tarz kazalarla tehdit altında. Boğaz güvenliğinin alternatifi de Kanal İstanbul Projesi olabilir. Boğaz'daki gemi yükü kanala aktarılacağı için Boğaz trafiği daha güvenli bir hale gelecek" diye konuştu.

