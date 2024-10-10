Bu görüntülere yürek dayanmaz! Engelli oğulları için aracın önüne yattılar

10 Ekim 2024 13:05 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 13:12

Bursa'da bir anne ve baba engelli oğullarını otobüse bindirmek için saatlerce direndi. Otobüsün önüne yatan babanın mücadelesi sonrası yolculardan bazılarının araçtan inmesiyle aile araca binebildi. Yürekleri sızlatan olay araçtaki yolcular tarafından an be an kaydedildi...

Sosyal medyaya yansıyan olay Bursa​'nın Osmangazi ilçesinde yaşandı. Gençosman Mahallesi'nde bir otobüs durağında meydana geldi. Ağzına kadar dolu olan otobüse engelli oğlu ile binemeyen anne-baba dakikalarca araca binmek için dakikalarca rica etti.

ANNE​ VE BABA​ DAKİKALARCA DİRENDİ

Aracın dolu olduğunu söyleyen şoföre direnen anne ve baba otobüsün önüne yatarak aracın geçmesine izin vermedi. Anne ve babanın engelli oğlunu bindirmek için gösterdiği gayret yolcuların kamerasına yansıdı.

DUYARLI VATANDAŞLARDAN ALKIŞLANACAK HAREKET

Mağdur anne ve babanın engelli oğluyla binmesi için bazı yolcular araçtan indi. Duyarlı vatandaşların ise araçların dolu olması nedeniyle, yetkililerden güzergah üzerinde daha sık seferler olmasını istedi.