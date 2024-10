Bu görüntülere yürek dayanmaz! Engelli oğulları için aracın önüne yattılar

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

10 Ekim 2024 13:05 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 13:12

Bursa'da bir anne ve baba engelli oğullarını otobüse bindirmek için saatlerce direndi. Otobüsün önüne yatan babanın mücadelesi sonrası yolculardan bazılarının araçtan inmesiyle aile araca binebildi. Yürekleri sızlatan olay araçtaki yolcular tarafından an be an kaydedildi...