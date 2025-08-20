Menü Kapat
TGRT Haber
27°
 Selahattin Demirel

Terörsüz Türkiye sürecinde komisyondan bölünme mi talep edildi? Açıklama var

Terörsüz Türkiye sürecinde başlayan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda Türkiye’nin egemenliği ve milli birliğini hedef alan talepler olduğuna dair iddialar ortaya atıldı. İddiaların sosyal medyada yaygınlaşması üzerine Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bir açıklama yaptı.

Terörsüz Türkiye sürecinde komisyondan bölünme mi talep edildi? Açıklama var
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.08.2025
saat ikonu 00:44
|
GÜNCELLEME:
20.08.2025
saat ikonu 00:47

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve terör örgütü 'nın silah bırakma kararı almasını sağlayan sürecinde çatısı altında Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu görüşmelerine geçildi.

Sosyal medyada komisyonla ilgili yayılan iddialara göre Türkiye'nin üniter yapısını hedef alan isteklerde bulunuldu. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden açıklama yapıldı.

Terörsüz Türkiye sürecinde komisyondan bölünme mi talep edildi? Açıklama var

"SÜREÇ STRATEJİK BİR ÇALIŞMADIR"

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çeşitli sosyal medya mecralarında, bir siyasi partinin TBMM çatısı altında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda, Türkiye’nin egemenliğini ve milli birliğini hedef alan taleplerde bulunduğu yönünde yapılan paylaşımlar, tamamen asılsızdır ve içermektedir.

Terörsüz Türkiye süreci, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize giden yolda milli birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, toplumsal barışı güçlendiren stratejik bir çalışmadır. Bu sürecin önemli bir parçası olan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Meclis’te temsil edilen 11 siyasi partiden toplam 51 üyenin katılımıyla faaliyetlerini büyük bir dikkat ve uyum içinde sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.

Terörsüz Türkiye sürecinde komisyondan bölünme mi talep edildi? Açıklama var

TEK GİZLİ OTURUM BAKANLARIN KATILDIĞI TOPLANTI

Komisyonunun sadece bir gizli oturum yaptığı belirtilen paylaşımda, "TBMM Başkanlığı tarafından da teyit edildiği üzere, Komisyonun bugüne kadar gerçekleştirdiği 4 toplantının gündemi ve içerikleri şeffaflık ilkesi çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılmıştır. Komisyon çalışmaları basına açık olarak yürütülmüş, oturumlar muhabirler tarafından takip edilmiş ve görüşme tutanakları TBMM’nin resmî internet sitesinde yayımlanmıştır.

Şu ana kadar gerçekleştirilen tek gizli oturum ise, İçişleri ve Millî Savunma Bakanlıkları ile Millî İstihbarat Başkanlığı’nın Komisyon üyelerini bilgilendirmek amacıyla katıldığı toplantıdır. Bu toplantı da dahil olmak üzere, sosyal medyada dolaşıma sokulan hiçbir talep veya teklif kesinlikle gündeme getirilmemiştir. Hal böyle iken, Komisyonun gündemine hiç gelmemiş, hiçbir parti tarafından teklif edilmemiş ve müzakere konusu dahi olmamış hususları çarpıtarak kamuoyuna sunmak; yalan ve iftira yoluyla Terörsüz Türkiye sürecini hedef alan açık bir provokasyondur" denildi.

Yapılan paylaşımda resmi açıklamalara itibar edilmesi hatırlatılırken, "Kamuoyunun, yalnızca Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından yapılan resmî açıklamalara itibar etmesi; asılsız, gerçek dışı ve provokatif nitelikteki dezenformasyon içeriklerine kesinlikle değer vermemesi önemle rica olunur" ifadeleri kullanıldı.

https://x.com/dmmiletisim/status/1957910308753912015

