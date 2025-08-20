Okan Buruk canlı yayında isim verdi! İşte Galatasaray'dan bomba kaleci transferi

Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk, katıldığı bir canlı yayında futbolseverleri ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Buruk, "Son üç yıl Galatasaray ve Fenerbahçe yarışı olarak geçti. Olağanüstü yarışlar oldu. Geçen sene 11 puan farkla bitirdik.

'KAZANMAK OLDUKÇA ÖNEMLİ'

Bu sene Trabzonspor ve Beşiktaş'ın daha ciddi şekilde işin içerisine gireceğini düşünüyorum. Sürpriz takımlar var başlangıçlar var. Emre Hoca, Antalyaspor ile 6 puanla başladı. Kazanmak önemli. Sıcaklar var, zeminler kötü. Transfer dönemi var. Bu dönemi sevmiyorum çünkü gidecekler var, kalmak isteyenler var. Gitmek istemeyenler var, senin gitmesini istemediklerin var" dedi.

'ÖNÜMÜZDE SEÇENEKLER VAR'

Özellikle Avrupa'nın Galatasaray'dan bahsettiğini dile getiren Buruk, en kısa zamanda kaleci transferi yapacaklarını dile getirerek, "Galatasaray bu sene transferlerde elit oyuncuları tercih etti. Avrupa’nın neresine gidersek gidelim, herkes Galatasaray’dan bahsediyor. Önümüzde seçenekler var. En kısa zamanda kaleci transferini yapacağız. Antwerp’in kalecisi Senne Lammens listemizde bulunuyor. 6-7 kişilik kaleci listemiz var.

Stoper transferi için hedeflerimiz var. 3-4 tane oyuncu ile görüşüyoruz. Akanji ile ilgili net bir durum yok. Orta saha transferi yapabiliriz ama bütçemize bağlı. Sane ve Osimhen’i aldığımız için transfer bütçesinin önemli bir kısmını orada kullandık" ifadelerini kullandı.

'MENTAL OLARAK DÜŞÜŞ YAŞADI'

Takımdan ayrılması gündemde olan futbolcular ile ilgili değerlendirmede bulunan Buruk şöyle devam etti: "Cuesta’nın çok talibi oldu. Cuesta’nın Rusya’ya transferi tamamlanmak üzere. Nelsson’la aramızda bir sorun olmadı. Geçen sezon bir süre yedek kaldıktan sonra mental olarak düşüş yaşadı ve kendini gitmeye şartladı. Yusuf Demir ve Jelert’i kiralamayı düşünüyoruz. Efe Akman’ın yurt dışında oynama düşüncesi var."