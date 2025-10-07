En ucuz sıfır otomobiller belli oldu! İşte bugün satın alınabilecek en uygun 21 model

2025'in son çeyreğinde hem bütçesine göre hem sıfır araç arayanlar için bu kategorideki en ucuz otomobiller belli oldu. Dünya gazetesinin haberine göre listede 1.3 milyon TL ila 1 milyon 500 bin TL arasında alınabilecek 21 farklı model yer alıyor.

İşte otomobil piyasasında bugün itibariyle en ucuz gıcır gıcır araçlar: