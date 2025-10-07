Menü Kapat
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

En ucuz sıfır otomobiller belli oldu! İşte bugün satın alınabilecek en uygun 21 model

Ekim 07, 2025 11:47
1
2025 YILININ EN UCUZ SIFIR OTOMOBİLLERİ

2025'in son çeyreğinde hem bütçesine göre hem sıfır araç arayanlar için bu kategorideki en ucuz otomobiller belli oldu. Dünya gazetesinin haberine göre listede 1.3 milyon TL ila 1 milyon 500 bin TL arasında alınabilecek 21 farklı model yer alıyor.

İşte otomobil piyasasında bugün itibariyle en ucuz gıcır gıcır araçlar:

 

2

Daica Sandero Stepway Extreme Stepway TCe 90 Auto

1 milyon 480 bin TL


 

3

Hyundai i20 1.0 T-GDI 100 PS Jump DCT

1 milyon 449 bin TL

4

Hyundai Bayon 1.2 MPI 79 PS Jump MT

1 milyon 434 bin 500 TL


 

5

Fiat Egea Cross Limited 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ MT

1 milyon 423 bin 900 TL


 

6

Dacia Sandero Stepway Expression Stepway TCe 90 Auto

1 milyon 420 bin TL

7

Fiat Egea Cross Lounge 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ MT

1 milyon 380 bin 900 TL

8

Fiat Egea Sedan Limited 1.4 Fire 95 HP GSR MT

1 milyon 379 bin 900 TL


 

9

Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Elite Çift Renk AMT

1 milyon 327 bin TL

10

KIA Picanto 1.2L 79 PS AMT

1 milyon 315 bin TL

11

Fiat Egea Cross Urban 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ MT

1 milyon 302 bin 900 TL

12

Fiat Egea Sedan Lounge 1.4 Fire 95 HP GSR MT

1 milyon 291 bin 900 TL

13

KIA Picanto 1.0L 67 PS AMT

1 milyon 290 bin TL

14

Hyundai i20 1.2 MPI 79 PS Jump MT

1 milyon 281 bin TL

15

Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Style AMT

1 milyon 277 bin TL

16

KIA Picanto 1.0L 63 PS AMT

1 milyon 245 bin TL


 

17

Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump AMT

1 milyon 236 bin TL


 

18

Fiat Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ MT

1 milyon 234 bin 900 TL


 

19

Fiat Egea Sedan Urban 1.4 Fire 95 HP GSR MT

1 milyon 233 bin 900 TL


 

20

Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump MT

1 milyon 186 bin TL

21

Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP GSR MT

1 milyon 99 bin 900 TL

22

Opel Corsa 1.2 100 HP MT6

1 milyon 376 bin TL


 

