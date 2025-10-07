Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 Bengü Sarıkuş

Bakan Bayraktar, Sivas'taki GES yatırımının açılışını 5G ile İstanbul'dan yaptı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 11. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı kapsamında Türk Telekom tarafından Sivas'ta hayata geçirilen güneş enerjisi santralinin (GES) ilk etabının açılışını, 5G bağlantısı ile uzaktan kontrollü robotla gerçekleştirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 'ın, 11. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı kapsamında açılışını yaptığı santral, yıllık 200 milyon kilovatsaate yakın enerji üretecek. Bayraktar, tarafından Sivas'ın Zara ilçesinde yapılan güneş enerji santralinin ilk etabının açılışını, 5G bağlantısı ile uzaktan kontrollü robotla gerçekleştirdi. Açılışa, Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal İstanbul'dan, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek Sivas'tan iştirak etti.

Bakan Bayraktar, Sivas'taki GES yatırımının açılışını 5G ile İstanbul'dan yaptı

SİVAS'TA GES YATIRIMI

Bakan Bayraktar, son 23 yılda yaptıkları "enerji devrimi"nin birçok firmayı enerjide üretici hale getirdiğini belirterek, "Sivas'taki GES projesi de bu durumun bir örneği. Kendi öz tüketimleri için kuracakları bu tesislerin önemli bir kısmı devreye giriyor. Önümüzdeki yıl ve daha sonra takip eden yıllarda tümü devreye girdiğinde ülkemizin enerjisine enerji katmaya başlayacak." ifadesini kullandı.

5G teknolojisinin çok farklı bir ufuk açacağını belirten Bayraktar, "Her şeyin başı elektrik. Elektrik hizmetinin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde vatandaşlarımıza sunulması önem arz ediyor ki onlar da internet hizmetlerinden ve diğer hizmetlerden istifade edebilsinler." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl 6 bin megavatın üzerinde yerli santralini devreye aldıklarını anımsatan Bayraktar, "Bu sene, işte bu projelerle beraber rekor kıracağız. 9-10 bin megavata doğru gidiyoruz ve bunu her yıl yenilemeye gayret edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Bayraktar, Sivas'taki GES yatırımının açılışını 5G ile İstanbul'dan yaptı

TÜRK TELEKOM'A GÜNEŞ ENERJİSİ

11. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı'nın sponsorlarından Türk Telekom, tarafına tahsis edilen toplam 530 megavatlık kurulu güce sahip tesisler için planlı yatırımlarını sürdürüyor.

Bu projelerin devreye girmesiyle şirket, yıllık 800 gigavatsaat elektrik üretimiyle mevcut tüketiminin yüzde 65'lik bölümünü güneş enerjisinden karşılayacak. Bu amaçla Sivas'ta, GES kurulum kapasitesinin 128 megavatlık bölümünü kapsayan ölçekte ve şirketin mevcut yıllık elektrik tüketiminin yüzde 15'ine karşılık gelen bir tesis inşa edildi.

Bakan Bayraktar, Sivas'taki GES yatırımının açılışını 5G ile İstanbul'dan yaptı

Projenin 1. fazı niteliğindeki santral, yıllık 200 milyon kilovatsaate yakın enerji üretimi gerçekleştirecek. Toplam GES kurulum kapasitesinin kalan bölümünün ise Malatya ve Ağrı'da yer alacak iki ayrı santrali için yapılacak yatırımlarla tamamlanması planlanıyor. Üç santralin de devreye alınmasının ardından şirket, yıllık 350 bin ton seviyesinde karbon salımını azaltmayı planlıyor.

