Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Toyota’nın park kameralarında tehlikeli hata

ABD’de 394 bin Toyota aracında tespit edilen yazılım arızası, park sırasında görüş kaybına yol açabiliyor. Şirket, onarımların ücretsiz yapılacağını açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
07.10.2025
saat ikonu 12:13
|
GÜNCELLEME:
07.10.2025
saat ikonu 12:13

Toyota, ABD’de üretilen yaklaşık 394 bin aracını geri çağırma kararı aldı. ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu kararın nedeni geri görüş kamerasında tespit edilen teknik bir arıza.

GERİ GÖRÜŞ DEVRE DIŞI KALABİLİYOR

NHTSA raporuna göre, bazı modellerdeki geri görüş kameraları zaman zaman kendiliğinden devre dışı kalıyor ve ekrandaki görüntü kesiliyor. Özellikle park etme veya geri manevra sırasında sürücünün görüş alanının kısıtlanması, kaza riskini artırıyor.

Toyota’nın park kameralarında tehlikeli hata

TOYOTA: "GÜVENLİK ÖNCELİĞİMİZ"

, sorunun yazılım kaynaklı olabileceğini belirtti. Şirket, etkilenen araç sahipleriyle en kısa sürede iletişime geçileceğini ve onarımların ücretsiz yapılacağını duyurdu. Toyota yetkilileri, “Güvenlik standartlarımızdan ödün vermemek için gerekli adımları atıyoruz” açıklamasında bulundu.

Toyota’nın park kameralarında tehlikeli hata

YETKİLİLER SÜRECİ YAKINDAN İZLİYOR

ABD’li otoriteler, geri çağırma sürecinin titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Ayrıca, benzer sistem hatalarının tekrarlanmaması için Toyota’dan kapsamlı bir inceleme raporu talep edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Xiaomi’den kendi kendine hareket eden SU7 için açıklama
Bugün satın alınabilecek en ucuz sıfır otomobiller! Fiyatlar belli oldu
ETİKETLER
#toyota
#Geri Görüş Kamerası
#Otomobil Geri Çağırma
#Güvenlik Arızası
#Yazılım Sorunu
#Nhtsa
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.