Toyota’nın park kameralarında tehlikeli hata

Toyota, ABD’de üretilen yaklaşık 394 bin aracını geri çağırma kararı aldı. ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu kararın nedeni geri görüş kamerasında tespit edilen teknik bir arıza.

GERİ GÖRÜŞ DEVRE DIŞI KALABİLİYOR

NHTSA raporuna göre, bazı modellerdeki geri görüş kameraları zaman zaman kendiliğinden devre dışı kalıyor ve ekrandaki görüntü kesiliyor. Özellikle park etme veya geri manevra sırasında sürücünün görüş alanının kısıtlanması, kaza riskini artırıyor.

TOYOTA: "GÜVENLİK ÖNCELİĞİMİZ"

Toyota, sorunun yazılım kaynaklı olabileceğini belirtti. Şirket, etkilenen araç sahipleriyle en kısa sürede iletişime geçileceğini ve onarımların ücretsiz yapılacağını duyurdu. Toyota yetkilileri, “Güvenlik standartlarımızdan ödün vermemek için gerekli adımları atıyoruz” açıklamasında bulundu.

YETKİLİLER SÜRECİ YAKINDAN İZLİYOR

ABD’li otoriteler, geri çağırma sürecinin titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Ayrıca, benzer sistem hatalarının tekrarlanmaması için Toyota’dan kapsamlı bir inceleme raporu talep edildi.