Otomobil
Avatar
Editor
 Murat Makas

Xiaomi’den kendi kendine hareket eden SU7 için açıklama

Sosyal medyayı karıştıran video, hack değilmiş! Olayın nedeni sahibinin iPhone’undan yanlışlıkla gönderilen bir komut çıktı.

Murat Makas
07.10.2025
12:04
07.10.2025
12:04

Hafta sonu Çin’de çekilen bir video, ’nin SU7 sedan modelinin direksiyonda kimse yokken kendi kendine hareket ettiğini gösterince ortalık karıştı. Kısa sürede sosyal medyada “hacklendi”, “yapay zekâ kontrolden çıktı” yorumları dolaşmaya başladı. Ancak Xiaomi’den gelen resmi açıklama, olayın aslında bir yazılım arızası değil, kazara gönderilen bir uzaktan park komutu olduğunu ortaya koydu.

İPHONE’DAN GELEN YANLIŞ KOMUT

Olay, 30 Eylül’de Çin’in Weihai kentinde yaşandı. Aracın sahibi Li Xiaoshuang, açık mavi renkli ’sini bir mağazanın önüne park etti. Ancak kısa süre sonra otomobil, direksiyonda kimse yokken ileriye doğru hareket etmeye başladı. Li, durumu fark eder etmez dışarı koşup aracın peşinden gitti.

kamerası görüntülerini paylaşan Li, hemen Xiaomi müşteri hizmetleriyle iletişime geçti. Şirket yetkilisi, aracın “ 16.2” isimli bir cihazdan komut aldığını söyledi. Ancak Li, böyle bir telefona sahip olmadığını belirterek videoyu kanıt olarak sundu.

Xiaomi’den kendi kendine hareket eden SU7 için açıklama

“HACK DEĞİL, İNSAN HATASI”

Mühendisler olayı incelediğinde “iPhone 16.2” kodunun aslında iPhone 15 Pro Max modelinin dahili kimliği olduğunu ortaya çıkardı. Ayrıca, videodaki kadına ait iPhone 16 Pro’nun sistemde “17.1” olarak kayıtlı olduğu anlaşıldı.

Yapılan teknik inceleme, aracın o anda gerçekten sahibinin iPhone’undan gelen geçerli bir uzaktan park komutu aldığını gösterdi. Tüm sistemlerin normal çalıştığı da raporla onaylandı.

Xiaomi, olayın tamamen kullanıcı hatasından kaynaklandığını açıklayarak araç sahibinden özür diledi. Li Xiaoshuang da verilerin doğruluğunu bizzat gördüğünü ve şirketin açıklamasını kabul ettiğini söyledi.

Xiaomi’den kendi kendine hareket eden SU7 için açıklama

“AKILLI” SİSTEMLER BİRAZ FAZLA AKILLI

Peki, kullanıcı farkında olmadan böyle bir komutu nasıl gönderebilir? En güçlü olasılık, park asistanı komutunun iPhone uygulaması veya sesli asistan aracılığıyla yanlışlıkla tetiklenmesi. Ancak tek bir dokunuşla iki tonluk bir aracın hareket etmesi, bu sistemlerin daha sıkı güvenlik kontrollerine ihtiyaç duyduğunu da hatırlatıyor.

Xiaomi, yaptığı resmi açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Son günlerde internette paylaşılan Xiaomi aracının kendi kendine hareket ettiği görüntülerle ilgili olarak olaya büyük önem veriyoruz. Araç sahibiyle birlikte gerekli doğrulamaları yaptık. Veriler, aracın iPhone 15 Pro Max’ten gelen geçerli bir park asistanı komutu aldığını gösteriyor. ‘iPhone 16’ ifadesi, teknik kimlik numarasının model adıyla karıştırılmasından kaynaklanan bir iletişim hatasıdır. Bunun için özür dileriz.”

Araç sahibi Li Xiaoshuang ise şu açıklamayı yaptı:

“Olayda adı geçen araç bana ait. Xiaomi Auto ekibiyle birlikte verileri inceledik ve doğruluğunu onayladık. Profesyonel yaklaşımları için teşekkür ederim. Lütfen yanlış söylentiler yaymayın."

