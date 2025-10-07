Bu parça ile elektrikli otomobillerin menzili 1600 KM’ye çıkabilir

Elektrikli araçların menzil sorununa çığır açacak bir çözüm geliyor. ABD merkezli 24M Technologies, geliştirdiği yeni batarya mimarisiyle enerji yoğunluğunu yüzde 50 oranında artırdığını duyurdu. Şirketin “Electrode-to-Pack” (ETOP) adını verdiği bu teknoloji, batarya hücrelerini tamamen ortadan kaldırarak üretim sürecini sadeleştiriyor ve daha verimli hale getiriyor.

HÜCRESİZ TASARIM, DEV VERİM

Geleneksel bataryalar, yüzlerce hücrenin bir araya getirilmesiyle oluşturuluyor. Ancak bu sistem, metal kasalar ve plastik kaplamalar gibi “etkin olmayan” parçalar nedeniyle enerji kaybına yol açıyor. 24M’nin ETOP teknolojisi ise bu katmanları tamamen ortadan kaldırıyor. Elektrotlar doğrudan batarya paketine entegre ediliyor, böylece yer israfı önleniyor ve verimlilik en üst seviyeye çıkıyor.

Şirket, bu sayede bataryanın hacminin yüzde 80’inin yalnızca enerji taşıyan aktif malzemelerden oluşabildiğini söylüyor. Karşılaştırmak gerekirse, mevcut bataryalarda bu oran yüzde 30 ila 60 arasında değişiyor. Bu da aynı boyuttaki bataryanın çok daha uzun menzil sunabileceği anlamına geliyor.

ÜRETİM SÜRECİ TEK MAKİNEDE

ETOP’un bir diğer dikkat çekici yönü ise üretim kolaylığı. 24M’ye göre elektrotların mühürlenmesi, istiflenmesi, bağlantıların yapılması ve paketlenmesi tek bir makineyle üretim hattına entegre edilebiliyor. Yani hem yatırım maliyetleri azalıyor hem de üretim hızı ciddi oranda artıyor.

1600 KM MENZİL ARTIK MÜMKÜN

Şirket, ETOP teknolojisini güvenlik için geliştirdiği Impervio ayırıcı ve -40 dereceye kadar hızlı şarj imkânı sunan Eternalyte elektrolit gibi diğer patentli çözümleriyle birleştirdiğinde, 1600 kilometre menzil sunan bataryaların kapısının aralandığını belirtiyor.