Plan tıkır tıkır işliyor: Dev ülke tonlarca altın satın aldı

Çin Merkez Bankası (PBOC), eylül ayında da altın stoklarını artırdı. Bankanın salı günü yayımladığı verilere göre, ülkenin altın rezervi ağustos sonunda 74.02 milyon ons iken, eylül sonunda 74.06 milyon onsa yükseldi. Böylece Çin, üst üste 11’inci ayda da alım yapmış oldu.

ALTININ DEĞERİ SIÇRADI

PBOC verilerine göre, Çin’in altın rezervlerinin değeri ağustosta 253.84 milyar dolarken, eylül sonunda 283.29 milyar dolara çıktı. Bu artış, yalnızca yeni alımlardan değil, aynı zamanda altın fiyatlarındaki hızlı yükselişten de kaynaklandı.

Bağımsız analist Ross Norman, Çin’in bu tutumunun tesadüf olmadığını söylüyor:

“Bu güçlü veriler, Çin’in dolar bağımlılığını azaltma çabalarını hızlandırmak istediğini açıkça gösteriyor,” diyor Norman.

Ona göre, alımların miktarı küçük görünse de iç piyasadaki yatırımcılar için moral verici bir sinyal niteliğinde.

KÜRESEL ALTIN PİYASASINDA POZİTİF HAVA

Altın, yıl boyunca jeopolitik gerginlikler, ABD’nin faiz indirimi beklentileri ve zayıflayan dolar nedeniyle sık sık rekor tazeledi. Pazartesi günü ons fiyatı 3.900 doların üzerine çıkarak tüm zamanların zirvesine yaklaştı.

PBOC, 18 ay süren alım sürecine Mayıs 2024’te ara vermiş, ancak Kasım 2024’te yeniden alıma başlamıştı. Görünüşe göre bu kez kararlılar.

MERKEZ BANKALARI YÖN DEĞİŞTİRİYOR

Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) araştırmasına göre, önümüzdeki beş yılda merkez bankalarının rezerv politikalarında önemli bir kayma bekleniyor. Rapora göre altının payı artarken, doların payı kademeli olarak azalacak.