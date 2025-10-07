Yenilenen Zeekr 001: “Yıldızlı Gökyüzü” konforuyla geliyor

Çinli premium elektrikli otomobil markası Zeekr, amiral gemisi modeli Zeekr 001’in iç tasarımını gözler önüne serdi. “Starry Sky Concert Hall” yani “Yıldızlı Gökyüzü Konser Salonu” olarak adlandırılan kabin konsepti, markanın hem lüks hem de teknolojiye verdiği önemi bir kez daha ortaya koyuyor. Yenilenen modelin resmi lansmanı 11 Ekim’de yapılacak, teslimatlar da aynı gün başlayacak.

LÜKS KABİNDE TEKNOLOJİYLE HARMANLANAN KONFOR

Yeni Zeekr 001’in kokpitinde tam anlamıyla bir teknoloji şöleni var. 16 inçlik 3.5K çözünürlüklü ve 30 derece dönebilen merkezi ekran, 13 inç dijital gösterge paneli, 8 inçlik arka kontrol ekranı ve 39.3 inç artırılmış gerçeklik destekli head-up display sürücüyü çevreliyor.

Adını taşıdığı “konser salonu” deneyimini yaşatmak için araçta 29 hoparlör bulunuyor. İç mekânda Nappa deri döşemeler, süet detaylar ve geniş yaşam alanı öne çıkıyor. Arka koltuklar 125 derece yatma açısı ve 350 mm uzayabilen ayak desteğiyle adeta bir VIP koltuğa dönüşüyor. Üstelik ön koltuklarda 20, arka koltuklarda ise 12 masaj noktası var.

DİJİTAL YILDIZ TAVAN BÜYÜLÜYOR

Aracın en dikkat çekici özelliği ise panoramik cam tavan. Bu tavan, arka ekran üzerinden kontrol edilebiliyor ve farklı takımyıldızı desenleri gösterebiliyor. Tavanın içine yerleştirilen 500 mikro aydınlatma birimi, gökyüzü hissini yaşatırken camın kalınlığını yalnızca 1 mm artırıyor.

Dış tasarımda büyük değişiklik yok ancak Zeekr, kişiselleştirmeye önem vermiş. Gövde rengiyle uyumlu jant, logo, spoyler, ayna, tampon ve fren kaliperi seçenekleriyle araç kendi tarzını oluşturabiliyor..

900V MİMARİ VE PERFORMANS DETAYLARI

Yenilenen Zeekr 001 serisinin tamamı artık 900V elektrik mimarisi üzerine inşa ediliyor.

Tek motorlu (RWD) versiyonda:

• 370 kW (489 hp) motor

• 103 kWsa CATL Qilin batarya

• 810 km CLTC menzil

• 6C hızlı şarj (10 dakikada %10’dan %80’e)

• 0–100 km/s: 4.98 saniye

Çift motorlu (AWD) versiyonda ise:

• Ek 310 kW (416 hp) ön motor

• Toplam 680 kW (912 hp) güç

• 95 kWsa Golden Brick veya 103 kWsa CATL Qilin batarya

• 710–762 km CLTC menzil

• 12C hızlı şarj (7 dakikada %10–%80)

• 0–100 km/s: 2.83 saniye

• Maksimum hız: 280 km/s