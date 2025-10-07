Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Yenilenen Zeekr 001: “Yıldızlı Gökyüzü” konforuyla geliyor

Zeekr, 2026 model 001’in iç tasarımını tanıttı. “Yıldızlı Gökyüzü Konser Salonu” konseptiyle dikkat çeken model, 29 hoparlörlü ses sistemi ve 900V elektrik mimarisiyle lüksü teknolojiyle buluşturuyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
07.10.2025
saat ikonu 12:20
|
GÜNCELLEME:
07.10.2025
saat ikonu 12:20

Çinli premium elektrikli otomobil markası Zeekr, amiral gemisi modeli Zeekr 001’in iç tasarımını gözler önüne serdi. “Starry Sky Concert Hall” yani “Yıldızlı Gökyüzü Konser Salonu” olarak adlandırılan kabin konsepti, markanın hem lüks hem de teknolojiye verdiği önemi bir kez daha ortaya koyuyor. Yenilenen modelin resmi lansmanı 11 Ekim’de yapılacak, teslimatlar da aynı gün başlayacak.

LÜKS KABİNDE TEKNOLOJİYLE HARMANLANAN KONFOR

Yeni Zeekr 001’in kokpitinde tam anlamıyla bir şöleni var. 16 inçlik 3.5K çözünürlüklü ve 30 derece dönebilen merkezi ekran, 13 inç dijital gösterge paneli, 8 inçlik arka kontrol ekranı ve 39.3 inç artırılmış gerçeklik destekli head-up display sürücüyü çevreliyor.

Adını taşıdığı “konser salonu” deneyimini yaşatmak için araçta 29 hoparlör bulunuyor. İç mekânda Nappa deri döşemeler, süet detaylar ve geniş yaşam alanı öne çıkıyor. Arka koltuklar 125 derece yatma açısı ve 350 mm uzayabilen ayak desteğiyle adeta bir VIP koltuğa dönüşüyor. Üstelik ön koltuklarda 20, arka koltuklarda ise 12 masaj noktası var.

Yenilenen Zeekr 001: “Yıldızlı Gökyüzü” konforuyla geliyor

DİJİTAL YILDIZ TAVAN BÜYÜLÜYOR

Aracın en dikkat çekici özelliği ise panoramik cam tavan. Bu tavan, arka ekran üzerinden kontrol edilebiliyor ve farklı takımyıldızı desenleri gösterebiliyor. Tavanın içine yerleştirilen 500 mikro aydınlatma birimi, gökyüzü hissini yaşatırken camın kalınlığını yalnızca 1 mm artırıyor.

Dış tasarımda büyük değişiklik yok ancak Zeekr, kişiselleştirmeye önem vermiş. Gövde rengiyle uyumlu jant, logo, spoyler, ayna, tampon ve fren kaliperi seçenekleriyle araç kendi tarzını oluşturabiliyor..

Yenilenen Zeekr 001: “Yıldızlı Gökyüzü” konforuyla geliyor

900V MİMARİ VE PERFORMANS DETAYLARI

Yenilenen Zeekr 001 serisinin tamamı artık 900V elektrik mimarisi üzerine inşa ediliyor.

Tek motorlu (RWD) versiyonda:

370 kW (489 hp) motor

103 kWsa CATL Qilin batarya

810 km CLTC menzil

6C hızlı şarj (10 dakikada %10’dan %80’e)

0–100 km/s: 4.98 saniye

Çift motorlu (AWD) versiyonda ise:

Ek 310 kW (416 hp) ön motor

Toplam 680 kW (912 hp) güç

95 kWsa Golden Brick veya 103 kWsa CATL Qilin batarya

710–762 km CLTC menzil

12C hızlı şarj (7 dakikada %10–%80)

0–100 km/s: 2.83 saniye

Maksimum hız: 280 km/s

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dacia Sandero hükümdarlığı sona erdi: İşte Avrupa'nın en çok satan otomobili
Yeni Dacia Hipster resmen tanıtıldı! Fiyatıyla elektrikli otomobil pazarına damga vuracak
ETİKETLER
#Teknoloji
#elektrikli araç
#lüks araç
#Zeekr 001
#Çinli Otomobil
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.