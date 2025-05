CHP nerede hata yapıyor? Barış Yarkadaş Van mitingindeki detayı açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi bugün Van'da bir miting düzenledi. Parti lideri Özgür Özel'in "Terörsüz Türkiye'ye evet diyoruz." diye konuştuğu mitinge katılımın düşük seviyede kaldığı dikkat çekti.

"GECE BAŞAKŞEHİR'DE ERTESİ GÜN KADIKÖY'DE MİTİNG YAPAMAZSIN"

TGRT Haber'de ekrana gelen Taksim Meydanı programında konuşan Gazeteci Barış Yarkadaş konuyla ilgili önemli tespitlerde bulundu. CHP'nin yanlış bir strateji izlediğini söyleyen Yarkadaş "Cumhurbaşkanlığı seçimine 3 yıl var. 3 yıl boyunca aynı coşkuyla bir kampanya sürdürmek mümkün değil. İnsanlar çalışıyor. Sen gece Başakşehir'de miting yapıp örgütü oraya taşıyıp ertesi gün Kadıköy'e taşıyamazsın. " şeklinde konuştu.

"BİR KONU HER GÜN KONUŞULURSA KİTLE ALGILAMAMAYA BAŞLAR"

Yarkadaş, sözlerinin devamında Van'daki mitinge katlımın az olmasıyla ilgili de şu ifadeleri kullandı: "Van, Mersin, Yozgat, orası, burası dedikçe konu tükenmeye başlıyor. Ekrem İmamoğlu'nun her gün 3-4 tweet atması... Bir konuyu her gün her gün konuşursanız o kitle artık algılamamaya başlar.

"MİTİNG BEKLEDİĞİM KİTLESELLİĞE ULAŞAMADI"

Van mitingi beklediğim kitleselliğe ulaşamadı. Tabii ki CHP'nin çok güçlü yapısının olmaması etkili. Ama ikincisi şu: Terör örgütü tasfiye olurken DEM Parti CHP ile bir görüntü vermek istemiyor. Bu da doğal olarak mitingin atmosferine yansıdı. Eğer terör örgütünün fesih süreci olmasaydı AK Parti-MHP-CHP arasında bildiğimiz siyasi çatışma devam etmiş olsaydı Özgür Özel'in mitingi belki 10 kat fazla olurdu."