CHP'li isim göçmen kaçakçılığından tutuklandı

Keşan Belediyesi meclis üyesi O.U. hakkında, göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle açılan davada İpsala Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 4 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Kararın kesinleşmesinin ardından O.U. hakkında yakalama emri çıkarıldı.
Jandarma ekiplerince yakalanan O.U., adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.