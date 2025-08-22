CHP'li vekil şikayet etti, atölye kapatıldı! "Üretimimiz engellendi"

Ankara’da geleneksel Türk motifleriyle seramik üreten iki kişi, dört yıldır yürüttükleri atölye çalışmalarında pek çok sorunla karşılaştı. Belediye ekiplerinin beş gün süre tanıdığı atölyenin elektriği ve suyu kesilirken, hem üretim hem de ürünlerin sergilendiği alanın yıkım sürecine girmesi sanatçıları zor durumda bıraktı.

CHP'Lİ VEKİL ŞİKAYET ETTİ İDDİASI

Seramik sanatçısı, komşusu olan CHP’li milletvekilinin şikayeti üzerine atölye faaliyetlerinin durdurulduğunu öne sürdü. Sanata değer veren kişilerin tam tersi şekilde davranmalarının üzücü olduğunu söyleyen İrem Karabudak, "2 Kişilik seramik atölyesinde bir ekibiz. Türk sanat motiflerini üretiyoruz. Geleneksel motifleriyle fincan ve tabakları ürünlerini birleştiriyoruz. Fakat son 4 yıldır başımıza birçok sorun geldi. Komşumuz dolasıyla üretimimiz engellenmiştir. Belediye ekipleri atölyemize geldiler ve bize 5 gün süre verdiler. Bunun üzerine atölyemizde elektrik ve su kesintileri oldu, üretimimiz durmuş durumda. Aslında biz gürültü olmadan üretim yapıyoruz. CHP milletvekili komşum tarafından böyle bir olayla karşılaştık. Çok üzücü, sanata bu kadar değer kişilerin tam tersi şekilde davranmaları bizi üzüyor, mağduruz" ifadelerini kullandı.

"BURASI SERAMİK ATÖLYESİ, MAĞDURUZ"

İrem Karabudak, aynı zamanda şu ifadelere yer verdi:

"Şu anda yıkılma süreci gerçekleşen mekanı, yaptığımız ürünleri sergilemek için kullanıyorduk. Normalde orası tamamen sessiz bir mekandı ve sadece görsel üzerine olan bir yerdi. Yıkılan yerin şu anki durumu üretimin sergilemesini engellemiş durumda. Atölyemizin yüksek metrekareli olduğunu iddia ettiler, aslında öyle olmadığı mahkeme kararıyla sonuçlanacaktır. Burası seramik atölyesi, mağduruz."