Aziz İhsan Aktaş için yeni karar! İBB soruşturmasında flaş gelişme

İBB'ye ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Soruşturmada kapsamında; “etkin pişmanlık” hükümlerinden faydalanarak cezaevinden tahliye edilen ve “ev hapsi” kararı verilen Aziz İhsan Aktaş hakkında yeni bir karar verildi.

EV HAPSİ KARARI KALDIRILDI

Cezaevinden tahliye edilen ve “ev hapsi” kararı verilen Aziz İhsan Aktaş’ın ev hapsi kararı kaldırıldı. Aynı dosya kapsamında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı’nın da “konutu terk etmeme” şeklindeki adli kontrol tedbiri kararı kaldırıldı.