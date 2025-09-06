Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Çobanlar da durduramadı! Sürü psikolojisinin acı sonu: 334 hayvan telef oldu

Van'ın Çatak ilçesinde kayalık alandan düşen 334 küçükbaş hayvan telef oldu. Bölgeye giden besiciler, hayvanlarının telef olduğunu görünce büyük üzüntü yaşadı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.09.2025
saat ikonu 19:19
|
GÜNCELLEME:
06.09.2025
saat ikonu 19:19

İlçenin Yukarı Narlıca Mahallesi'nden Çılga Mahallesi'ne götürülen yaklaşık 1500 küçükbaş hayvanın bulunduğu sürü, tepelik alandan geçtikleri sırada aniden yakındaki dereye yöneldi. Bu sırada kayalık alandan düşen 334 telef oldu, büyük bölümü de kayboldu.

Çobanlar da durduramadı! Sürü psikolojisinin acı sonu: 334 hayvan telef oldu

Haber verilmesi üzerine bölgeye giden besiciler, hayvanlarının telef olduğunu görünce büyük üzüntü yaşadı.

Vatandaşlar ve besiciler, kaybolan küçükbaş hayvanların bulunması için çalışma başlattı.

Bölgeye giden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri incelemede bulundu ve telef olan hayvanları kayıt altına aldı.

Besicilerden Şahin Kaplan, sürüde sahip olduğu 200 hayvandan 180'inin telef olduğunu söyledi.

Çobanlar da durduramadı! Sürü psikolojisinin acı sonu: 334 hayvan telef oldu

Koyunların düştüğü bölgedeki merayı 2 gün önce kiraladıklarını anlatan Kaplan, çobanın sürüyü yakındaki dereye götürdüğü anda olayın yaşandığını belirtti.

Dört kardeşinin yanı sıra aynı mahalleden başka yetiştiricilerin de hayvanlarının telef olduğunu anlatan Kaplan, "En çok koyun bana ait. Çoban bize böyle bir uçurum olduğunu göremediğini söyledi. Hepimiz çok üzgünüz. İnşallah devletimiz bize bu konuda destekte bulunur." dedi.

Çobanlar da durduramadı! Sürü psikolojisinin acı sonu: 334 hayvan telef oldu

'SUYA KAVUŞMAK İSTEMİŞLER'

Yukarı Narlıca Mahallesi sakinlerinden Turan Kaya da olay sonrası büyük üzüntü yaşadıklarını dile getirdi.

Besicilerin emeklerinin yok olduğunu ifade eden Kaya, "Hayvanlar suya kavuşmak için koşarken uçurumdan atlamışlar. Sürüde 2 çoban varmış ama kontrol altına alamamışlar. Kayadan düşen hayvanlar hep üst üste yığılmış. Bu saatten sonra yapılabilecek bir şey kalmadı. Telef olanların yanı sıra kayıp olanlar var. Onları da arama çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Van'da otomobil sürüye çarptı: 8 koyun telef oldu
Akıllı telefonların en büyük sorununa Çinlilerden çözüm
ETİKETLER
#küçükbaş hayvan
#Hayvan Kaçağı
#Hayvan Ölümleri
#Çoban Hatası
#Yaşanan Olay
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.