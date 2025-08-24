Akıllı telefonların en büyük sorununa Çinlilerden çözüm

Akıllı telefonların en büyük sorunlarından bir tanesi: batarya ömrünün kısa olması ve piyasadaki çoğu modelin tek seferlik şarjla 1 günü zar zor çıkarması. Ancak Çinli teknoloji devi Realme'den bu soruna son verecek bir çözüm geliyor. Şirket, yaptığı yeni bir duyuruyla akıl almaz bir batarya kapasitesine sahip bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını doğruladı: Tam 15 bin mAh.

APPLE'IN ÜÇ KATI BATARYA KAPASİTESİ

Küçük bir karşılaştırma yapmak gerekirse, Apple'ın en son çıkardığı iPhone 16 Pro Max modeli, 4 bin 685 mAh batarya kapasitesine sahip. Samsung'un Galaxy S25 Ultra cihazı ise 5 bin mAh'lik bir pilden güç alıyor.

Yani Realme'nin yeni telefonu, piyasadaki en güçlü 2 cihazdan 3 kat daha fazla batarya kapasitesi sunacak.

Normalde bu kadar büyük bataryaya sahip telefonlar, kaba ve hantal tasarımlarıyla bilinir. Ancak Realme'nin paylaştığı görseller, bu kuralı yıkıyor. Telefon, 15 bin mAh bataryasına rağmen şaşırtıcı derecede ince görünüyor. Şirketin daha önce tanıttığı ve 8.5 mm kalınlığa, 200 gramın biraz üzerinde ağırlığa ve 10 bin mAh bataryaya sahip konsept telefonda kullandığı özel silikon-anot batarya kimyası ise bu inceliğin sırrı olabilir.

Öte yandan bu devasa bataryanın sadece bir rakamdan ibaret olmadığını, gerçek bir performans canavarı olduğunu da eklemekte fayda var. Realme, telefonla tam 50 saat kesintisiz video akışı sağlanabileceğini iddia ediyor.

NE ZAMAN PİYASAYA ÇIKACAK?

Peki telefon ne zaman piyasaya çıkacak? Maalesef bu cihaz da tıpkı 10 bin mAh'lik önceki model gibi bir konsept telefon. Bu da hemen raflarda yer almayacağı anlamına geliyor. Ancak Realme, 27 Ağustos'ta daha fazla detay paylaşacağını duyurdu.