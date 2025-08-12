Cumhurbaşkanı Erdoğan Gürcistan Cumhurbaşkanı ile görüştü: Omuz omuza hareket etmeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelashvili'yi makamında kabul etti. Görüşmelerin ardından basın açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:
-Ülkemizin 17 yıldır fasılasız olarak Gürcistan'ın en büyük ticaret ortağı olması, ticari ilişkilerimizin sağlam temeller üzerine kurulu olduğunun açık ispatıdır. Evvelce belirlediğimiz 3 milyar dolar ticaret hedefini geçtiğimiz yıllarda tutturduk. Yeni hedefimiz olan 5 milyar dolara da emin adımlarla ilerliyoruz.
-Özellikle dış politika ve güvenlik alanında Azerbaycan ve Gürcistan ile tesis ettiğimiz üçlü formatta mekanizmalarla bölgesel barış ve işbirliğine katkı sağlıyoruz. Meclislerimiz açıldıktan sonra üçlü parlamento başkanları toplantısı gerçekleştirmeyi öngörüyoruz.
-Karadeniz'in güvenliği Ukrayna'da savaş ve Gazze'de yaşananları ele aldık. Omuz omuza hareket etmeye devam edeceğiz.