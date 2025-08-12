Cumhurbaşkanı Erdoğan Gürcistan Cumhurbaşkanı ile görüştü: Omuz omuza hareket etmeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelashvili'yi makamında kabul etti. Görüşmelerin ardından basın açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"YENİ HEDEF 5 MİLYAR DOLAR"

-Ülkemizin 17 yıldır fasılasız olarak Gürcistan'ın en büyük ticaret ortağı olması, ticari ilişkilerimizin sağlam temeller üzerine kurulu olduğunun açık ispatıdır. Evvelce belirlediğimiz 3 milyar dolar ticaret hedefini geçtiğimiz yıllarda tutturduk. Yeni hedefimiz olan 5 milyar dolara da emin adımlarla ilerliyoruz.

-Özellikle dış politika ve güvenlik alanında Azerbaycan ve Gürcistan ile tesis ettiğimiz üçlü formatta mekanizmalarla bölgesel barış ve işbirliğine katkı sağlıyoruz. Meclislerimiz açıldıktan sonra üçlü parlamento başkanları toplantısı gerçekleştirmeyi öngörüyoruz.

"OMUZ OMUZA HAREKET EDECEĞİZ"

-Karadeniz'in güvenliği Ukrayna'da savaş ve Gazze'de yaşananları ele aldık. Omuz omuza hareket etmeye devam edeceğiz.