Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştü: Ev sahipliğine hazırız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin görüşmesinde, Türkiye-Ukrayna ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel meseleler değerlendirildi.

Erdoğan, İstanbul’da gerçekleştirilen Ukrayna-Rusya doğrudan görüşmelerinde kaydedilen ilerlemeyi önemli bulduklarını, sonraki turlarda kalıcı barışa giden süreçte ateşkes konusunda somut sonuçlar elde edilmesini temenni ettiklerini dile getirdi.

“LİDERLER ZİRVESİNE EV SAHİPLİĞİNE HAZIRIZ”

Erdoğan, Türkiye’nin liderler düzeyinde bir zirveye ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu, askeri, insani ve siyasi alanlarda oluşturulacak çalışma gruplarının zirve yolunu açacağına inandıklarını belirtti. Ayrıca, Türkiye’nin Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği kararlılıkla sürdürdüğünü ifade etti.