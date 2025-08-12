Moskova'da terör eylemi engellendi! Rusya, suçlu olarak Ukrayna istihbaratını gösterdi

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskova bölgesinde Ukrayna istihbaratı tarafından planlanan bir terör eyleminin engellendiğini bildirdi. FSB'den yapılan açıklamada, 1989 doğumlu Rus ve Ukrayna vatandaşı olan bir şahsın gözaltına alındığı belirtildi.

ARAÇ PATLAYICILARLA DONATILMIŞ

İsmi belirtilmeyen şahsın Ukrayna istihbaratına çalıştığı ve Moskova bölgesinde Rusya Savunma Bakanlığı üst düzey yetkilisine yönelik terör eylemi gerçekleştirmeyi planladığı ileri sürülen açıklamada, "Gözaltına alınan şahıs patlayıcı cihaz hazırladı. 60 kilogram patlayıcıyla donatılan arabanın patlatılması planlanıyordu." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, gözaltına alınanın suçunu itiraf ettiği kaydedildi.