24°
 | Banu İriç

Cumhurbaşkanı Erdoğan İklim Zirvesi'nde konuştu: 'Sıfır Atık Hareketi kritik rolde'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde konuştu. Türkiye'nin yeşil enerjide attığı adımları ele alan Erdoğan iklim politikalarına değindi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2025
saat ikonu 21:47
|
GÜNCELLEME:
24.09.2025
saat ikonu 22:02

Cumhurbaşkanı , Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde konuşma yaptı. Türkiye'nin iklim politikası ve emisyon azaltılması hedeflerinde attığı adımlara değinen Erdoğan, Emine Erdoğan'ın himayeleri kapsamında yürütülen "Sıfır Atık Hareketi"nin kritik rol oynadığına vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İklim Zirvesi'nde konuştu: 'Sıfır Atık Hareketi kritik rolde'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İklim Zirvesi konuşmasından satır başları:

-İkinci Ulusal Katkı Beyanı'mızı tüm sektörlere göre belirledik. 2035 yılında 466 milyon ton emisyon azaltımı sağlamayı ve emisyonlarımızı 643 milyon tona düşürmeyi hedefliyoruz.

-Yenilenebilir enerji payını artırırken sanayide düşük karbonlu enerjileri yaygınlaştırıyoruz. Elektrikli araç başta olmak üzere alt yapıyı hızla güçlendiriyor demiryolu yatırımlarına öncelik veriyoruz.

-2053 yılı için net 0 emisyon için kilit sektörlerimizi dönüştürmeye devam edeceğiz.

-Eşim Emine Erdoğan'ın himayesindeki "Sıfır Atık Hareketi"nin ile mücadelemizde kritik rol oynadığını vurgulamak isterim.

