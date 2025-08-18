Cumhurbaşkanı Erdoğan NeXT Sosyal’e giriş yaptı! İşte Erdoğan’ın ilk paylaşımı

Teknofest gençliği tarafından geliştirilen ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Baykar iş birliğiyle desteklenen yerli ve milli sosyal medya uygulaması kısa süre içerisinde büyük bir kullanıcı kitlesine ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu platforma ne zaman katılacağı da oldukça merak konusu olmuştu. Bu sabah sosyal medya platformuna giriş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk paylaşımını da yaptı.

HAZIR MISINIZ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk NeXT paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni topladı. Erdoğan paylaşımında; 'Beton duvarlar arasına bir çiçek açtı... Hazır mısınız? Başlıyoruz...' ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'A HOŞ GELDİN MESAJI!

NeXT Sosyal uygulamasının öncülerinden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uygulamaya katılmasından sonra hoş geldin paylaşımı yaparak mutluluğunu ifade etti. Bayraktar paylaşımında; 'Sayın Cumhurbaşkanım, sizleri TEKNOFEST Kuşağı'nın geliştirdiği Türkiye'nin sosyal mecrası #NSosyal’de görmekten mutluluk ve onur duyduk. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz…' dedi.