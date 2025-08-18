Menü Kapat
Gündem
Avatar
Editor
 Emir Yücel

Cumhurbaşkanı Erdoğan NeXT Sosyal’e giriş yaptı! İşte Erdoğan’ın ilk paylaşımı

Türkiye'nin yerli ve milli sosyal medya platformu NeXT Sosyal hızlıca büyümeye devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu sabah platforma katılması oldukça beğeni topladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk NeXT paylaşımı oldukça dikkat çekti.

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.08.2025
saat ikonu 11:22
|
GÜNCELLEME:
18.08.2025
saat ikonu 11:35

gençliği tarafından geliştirilen ve Türkiye Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile iş birliğiyle desteklenen yerli ve milli sosyal medya uygulaması kısa süre içerisinde büyük bir kullanıcı kitlesine ulaştı.

'ın bu platforma ne zaman katılacağı da oldukça merak konusu olmuştu. Bu sabah sosyal medya platformuna giriş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk paylaşımını da yaptı.

HAZIR MISINIZ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk NeXT paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni topladı. Erdoğan paylaşımında; 'Beton duvarlar arasına bir çiçek açtı... Hazır mısınız? Başlıyoruz...' ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'A HOŞ GELDİN MESAJI!

NeXT Sosyal uygulamasının öncülerinden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uygulamaya katılmasından sonra hoş geldin paylaşımı yaparak mutluluğunu ifade etti. Bayraktar paylaşımında; 'Sayın Cumhurbaşkanım, sizleri TEKNOFEST Kuşağı'nın geliştirdiği Türkiye'nin sosyal mecrası #NSosyal’de görmekten mutluluk ve onur duyduk. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz…' dedi.

ETİKETLER
#Teknoloji
#cumhurbaşkanı erdoğan
#teknofest
#baykar
#Next
##nsosyal
#Yerlisosyalmedya
#Gündem
