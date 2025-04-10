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 | Bengül Arıca

Deprem uzmanından o bölge için rahatlatan açıklama! 'Şu anda korkulacak bir durum yok'

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde dün sabah saatlerinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Korkutan depremi değerlendiren uzmanlar, beklenen bir deprem olduğuna dikkat çekerek "şuan korkulacak bir durum yok" dedi.

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Deprem uzmanından o bölge için rahatlatan açıklama! 'Şu anda korkulacak bir durum yok'
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.04.2025
saat ikonu 09:35
|
GÜNCELLEME:
10.04.2025
saat ikonu 09:48

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde dün sabah meydana gelen 4.2 büyüklüğünde deprem vatandaşlar arasında büyük paniğe neden oldu. Korkutan depremle ilgili KTÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Özgenç Akın önemli açıklamalar yaptı.

Deprem uzmanından o bölge için rahatlatan açıklama! 'Şu anda korkulacak bir durum yok'
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"ŞU ANDA KORKULACAK BİR DURUM YOK"

Akın "4.2 büyüklüğündeki deprem, Erzincan'ın yaklaşık olarak 25 kilometre kuzeyinde, Kelkit'in de yine hemen hemen 25 kilometre güneydoğusunda, Eskiyol'da meydana geldi. 5 kilometre derinlikte ve sol yönlü transform bir fayda meydana gelen bu depremin olması gayet normal, uzmanlar tarafından da bekleniyordu. Burası, Kuzey Anadolu Fay Zonu ve Kuzey Doğu Anadolu Fay Zonlarının kesiştiği aktif bir nokta. Burada birçok fay segmenti bulunuyor. Bu bölgede 2023 yılında da, 2024 yılında da benzer büyüklüklerde, 3.6 ile 4.2 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti. Bu bize doğanın yaşadığını gösteriyor, olması gayet normal. Şu anda korkulacak bir durum yok. 4.2 büyüklüğündeki bu deprem, 1939 Büyük Erzincan depreminin meydana geldiği fay segmentinde meydana gelmedi. Zaten 1939'daki gibi çok büyük depremler bu fay segmentinde ancak 400-500 yılda bir meydana geliyor. Özellikle yerel yönetimlerin, kanun koyucuların ve karar alıcıların ışığında gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Depreme dayanıklı bir kent meydana getirmek en önemli hedefimiz olmalıdır" dedi.

https://x.com/DepremDairesi/status/1909808240302440501

"DÜNYAMIZI OLUŞTURAN LEVHALAR HAREKET HALİNDE"

Myanmar'da meydana gelen depremde fayın uzunluğu etkin rol oynadığını ifade eden Akın, "Dünyamızı oluşturan levhalar hareket halinde ve bu levhalar bazen birbirlerinin altına girer bazen birbirlerine teğet geçer (transform) bazen de bir sırt oluştururlar. Bu levha hareketleri sonucunda depremler meydana geliyor. Myanmar'da meydana gelen depremde fayın uzunluğu da etkin rol oynadı ve büyük bir deprem meydana geldi. Asya'da ülkemizin de içinde yer aldığı Alp-Himalaya gibi aktif deprem kuşakları bulunmakta. Bu nedenle bu büyüklükteki depremlerin meydana gelmesi kaçınılmaz" diye konuştu.

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Sıkça Sorulan Sorular

DEPREM NEDİR?
Tektonik kuvvetlerin veya volkan faaliyetlerinin etkisiyle yer kabuğunun kırılması sonucunda ortaya çıkan enerjinin sismik dalgalar hâlinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzünü kuvvetle sarsması olayıdır.
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