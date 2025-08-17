Menü Kapat
28°
Editor
 | Bengü Sarıkuş

MEB harekete geçti: Eğitimde büyük değişiklik!

Milli Eğitim Bakanlığı, İngilizce eğitiminde önemli değişiklikler için düğmeye bastı. Yıllardır tartışmalı bir konu olan İngilizce eğitimi konusunda değişiklikler ele alındı. Öğrencilerin günlük hayatta akıcı şekilde İngilizce konuşabilmesi hedeflenen yeni bir programa geçiliyor. İşte ilgili programın detayları...

MEB harekete geçti: Eğitimde büyük değişiklik!
KAYNAK:
Ekol TV
|
GİRİŞ:
17.08.2025
saat ikonu 12:19
|
GÜNCELLEME:
17.08.2025
saat ikonu 12:25

, okullarda uygulanan İngilizce eğitiminde köklü bir değişikliğe gidiyor. Yapılan değişiklikle öğrencilerin seviyelerine göre sınıflar gruplara ayrılacak. Ders kitapları yenilenecek, ünite sayıları azalacak, müfredat sadeleşecek. Öğrencilerin İngilizceyi yalnızca anlaması değil, konuşabilmesi için de düzenlemeler yapılacak.

MEB harekete geçti: Eğitimde büyük değişiklik!

MEB HAREKETE GEÇTİ

Türkiye’de yabancı dil öğrenimi yıllardır tartışma konusu oldu. "Anlıyorum ama konuşamıyorum" ifadesi, öğrencilerin en sık dile getirdiği şikayetlerden biri haline geldi. Milli Eğitim Bakanlığı ise yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte bu sorunu aşmayı hedefleyen kapsamlı bir değişikliğe gidiyor.

MEB harekete geçti: Eğitimde büyük değişiklik!

ÜNİTE SAYISI DÜŞÜRÜLDÜ

Yeni sistemle birlikte İngilizce dersleri ezberden uzak, daha sade ve öğrencilerin günlük yaşamla bağ kurabileceği şekilde işlenecek. Bu kapsamda ders kitapları baştan sona yenilenirken, mevcut ünite sayıları da azaltılacak. Örneğin bir yılda 12 ünite işleniyorsa bu sayı 8’e düşürülecek. Böylece öğrencilerin konuları sindirmesi için daha fazla zaman kalacak.

MEB harekete geçti: Eğitimde büyük değişiklik!

ETKİLEŞİMLE İNGİLİZCE KONUŞULACAK

Ankara Bilim Üniversitesi Eğitim Uzmanı İsmail Soylu, yeni yöntemi şöyle anlattı: “Maarif modeli etkileşimli öğrenme; sınıfın içinden okul koridoruna, laboratuvarlara ve hayatın kendisine, okul bahçelerine ve bahçenin dışında da öğreten bir sistem. İngilizce dersi evet ama yanına iletişim becerisi konuldu. Yani öğrenci İngilizceyi nasıl konuşabilir? Etkileşimle konuşabilir.”

MEB harekete geçti: Eğitimde büyük değişiklik!

ÖĞRENCİLER SEVİYELERİNE GÖRE KÜMELERE AYRILACAK

Sistemin bir diğer yeniliği, öğrencilerin seviyelerine göre kümelere ayrılması. Her sınıfta üç ayrı grup oluşturulacak ve öğrenciler kendi seviyelerine uygun aktivitelerle ders işleyecek.

MEB harekete geçti: Eğitimde büyük değişiklik!

İŞTE YENİ İNGİLİZCE MÜFREDATI: 8 TEMA İŞLENECEK

8 tema üzerine kuruldu: Okulda yaşam, sınıfta yaşam, evde yaşam, mahallede yaşam, ülkede yaşam, dünyada yaşam, evren ve gelecek. Böylece çocuklar İngilizceyi yalnızca derslerde değil, hayatın farklı alanlarında da kullanmayı öğrenecek. Ayrıca her yılın başında 4 haftalık tekrar dönemiyle öğrencilerin önceki bilgilerini tazelemesi sağlanacak.

MEB harekete geçti: Eğitimde büyük değişiklik!

ÖZEL OKULLARDA DA AYNI MODEL İŞLENECEK

Milli Eğitim Bakanlığı, devlet okullarından özel okullara kadar tüm kurumlarda bu modelin uygulanacağını açıkladı. Amaç, öğrencilerin yalnızca anlamasını değil, aynı zamanda akıcı bir şekilde İngilizce konuşabilmesini sağlamak.

© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.