TGRT Haber
Benim Sayfam
26°
Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Dışişleri Bakanlığından seyahat uyarısı: Zorunlu olmadıkça o ülkeye gitmeyin!

Dışişleri Bakanlığı, son günlerde protestoların giderek şiddetlendiği Nepal için seyahat uyarısı yaptı. Bakanlık, Türk vatandaşlarına zorunlu olmadıkça bu ülkeye gitmemeleri çağrısında bulundu.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.09.2025
saat ikonu 02:57
|
GÜNCELLEME:
10.09.2025
saat ikonu 03:40

Sosyal medya platformlarına getirilen yasağa karşı çıkan on binlerce Nepalli sokağa indi. gösterilerinde eylemciler ile güçleri karşı karşıya geldi. Çıkan olaylarda çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi.

İç karışıklığın yaşandığı Nepal için Dışişleri Bakanlığı da iç karışıklığın yaşandığı Nepal'e gitmeyi planlayan Türk vatandaşlarını uyardı. Zorunlu olmadıkça Nepal'e gidilmemesi çağrısı yapıldı.

"NEPAL'E SEYAHAT ETMEKTEN KAÇININ"

Dışişleri, "’deki güvenlik durumu, ülkede yaşanan son gelişmelerin ardından hassasiyet arz etmektedir. Bu çerçevede vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı sürece Nepal’e seyahat etmekten kaçınmaları, ülkede sürekli ikamet eden veya geçici olarak bulunan vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve yerel makamların yönlendirmelerine uymaları tavsiye edilmektedir" açıklamasını yaptı.

"ÜLKEDE BULUNANLAR TEDBİRLİ OLSUN"

Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Nepal’deki güvenlik durumu, ülkede yaşanan son gelişmelerin ardından hassasiyet arz etmektedir. Bu çerçevede; vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı sürece Nepal’e seyahat etmekten kaçınmaları, ülkede sürekli ikamet eden veya geçici olarak bulunan vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve yerel makamların yönlendirmelerine uymaları tavsiye edilmektedir. Gelişmelere dair müteakip duyuruların Nepal’e akredite Yeni Delhi Büyükelçiliğimizin resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesinde yarar bulunmaktadır" denildi.

Bakanlık, ihtiyaç halinde aşağıdaki acil durum hattı numaralarına ulaşılması mümkün olduğunu belirtti. Söz konusu numaralar şöyle:

  • Yeni Delhi Büyükelçiliği: +91 920 532 12 35
  • Nepal Fahri Konsolosluğu: +977 980 812 56 96
  • Konsolosluk Çağrı Merkezi: +90 312 292 29 29.
ETİKETLER
#Nepal
#dışişleri bakanı
#güvenlik
#protesto
#Duyarlılık
#Seyahat Uyarısı
#Gündem
