Dışişleri Bakanlığından seyahat uyarısı: Zorunlu olmadıkça o ülkeye gitmeyin!

Sosyal medya platformlarına getirilen yasağa karşı çıkan on binlerce Nepalli sokağa indi. Protesto gösterilerinde eylemciler ile güvenlik güçleri karşı karşıya geldi. Çıkan olaylarda çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi.

İç karışıklığın yaşandığı Nepal için Dışişleri Bakanlığı da iç karışıklığın yaşandığı Nepal'e gitmeyi planlayan Türk vatandaşlarını uyardı. Zorunlu olmadıkça Nepal'e gidilmemesi çağrısı yapıldı.

"NEPAL'E SEYAHAT ETMEKTEN KAÇININ"

Dışişleri, "Nepal’deki güvenlik durumu, ülkede yaşanan son gelişmelerin ardından hassasiyet arz etmektedir. Bu çerçevede vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı sürece Nepal’e seyahat etmekten kaçınmaları, ülkede sürekli ikamet eden veya geçici olarak bulunan vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve yerel makamların yönlendirmelerine uymaları tavsiye edilmektedir" açıklamasını yaptı.

"ÜLKEDE BULUNANLAR TEDBİRLİ OLSUN"

Bakanlık, ihtiyaç halinde aşağıdaki acil durum hattı numaralarına ulaşılması mümkün olduğunu belirtti. Söz konusu numaralar şöyle: