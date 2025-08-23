Menü Kapat
Gündem
Avatar
Editor
 | Emir Yücel

Düğün ve asker uğurlamada silah sıkanlar yandı!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla; düğün, nişan ve asker uğurlama gibi anlarda silah sıkanlara karşı ağır yaptırımlar geleceğini ifade etti. İşte detaylar...

Düğün ve asker uğurlamada silah sıkanlar yandı!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.08.2025
saat ikonu 17:05
|
GÜNCELLEME:
23.08.2025
saat ikonu 17:13

Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından düğün, nişan, asker uğurlaması gibi toplu etkinliklerde havaya ateş açılması fiiline ilişkin hazırladıkları yeni taslağı paylaştı.

Düğün ve asker uğurlamada silah sıkanlar yandı!

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla; ateş etmenin cezasının artacağını ifade eden Bakan Tunç yeni taslakla ilgili detayları aktardı. İşte Bakan Tunç'un açıklaması:

Düğün ve asker uğurlamada silah sıkanlar yandı!

HAPİS CEZALARI ARTIYOR!

Meskûn mahalde silahla ateş etme suçunun cezası 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası iken 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası olacak şekilde artırılmakta, ses ve gaz fişeği atabilen silahlar da (kuru sıkı silah) bu suçun kapsamına alınmakta ve bu fiil bakımından 6 aydan 3 yıla kadar olacak şekilde müstakil ceza belirlenmektedir.

Düğün ve asker uğurlamada silah sıkanlar yandı!

Bu suçun; düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi kişilerin toplu olarak bulundukları yerlerde işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılacaktır.

TRABZON VE İSTANBUL'DAKİ OLAYLARDA YARGI DEVREDE!

Öte yandan Bakan Tunç, 'un Çaykara ilçesinde gelin alma merasiminde 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı silahla ateş etme olayında iki kişinin tutuklandığını bildirdi.

Düğün ve asker uğurlamada silah sıkanlar yandı!

Ayrıca Tunç, 'un Eyüpsultan ilçesinde bir kadın sürücünün önünü kesen ve aracına saldıran şüphelinin de tutuklandığını açıkladı. Bakan Tunç, soruşturmaların titizlikle yürütüldüğünü, toplumun huzurunu ve güvenini tehdit eden her türlü olaya tedbir alacaklarını ifade etti.

#Politika
#istanbul
#trabzon
#adalet bakanı
#silahlı suç örgütü
#Ceza Artışı
#Toplu Etkinlikler
#Gündem
