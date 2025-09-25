Durdurulan kurye tüm düğümü çözdü! Gitar kılıfında kalaşnikofla yakalandı

1 Eylül günü polis ekipleri şüphelendikleri kuryeyi durdurarak hem motosiklette hem de üstünde aramalar yaptı. Şahsın üzerinde kokain madde çıkınca ekipler götürmek istediği adrese operasyon düzenledi. Tespit edilen adrese yapılan baskında ortaya çıkan detaylar şaşkına çevirdi.

GİTAR KUTUSUNDA KALAŞNİKOF TAŞIMIŞ

Yakalanan kurye yapılan sorgu sonrasında uyuşturucu maddeyi cadde üzerinde yer alan bir rezidansa götürdüğünü söyledi. Polis ekipleri tarafından daireye yapılan operasyonda gitar kılıfı içerisinde kalaşnikof, iki çelik yelek, ruhsatsız tabanca, üç uzun namlulu silah mermisi, 40 tabanca mermisi, 6,62 gram kokain ve 3,80 gram marihuana ele geçirildi. Öte yandan şahısların gitar kutusunda kalaşnikof tüfeğini daireye taşıdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

INTERPOL PEŞİNDEYMİŞ

Burak A., Doğuş C., Halit E., Hüseyin E., Muhammet Şamil S., Timur İ., Eric J. ve Ömür Gazi Y. ise gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgu sonrasında haklarında işlem başlatılan 8 kişinin dördü serbest kalırken, diğer dört kişiden Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan mahkemeye çıkarılan Burak A., Timur İ. ve Doğuş C., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Muhammet Şamil S. ise ateşli silahlar kanununa muhalefet suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eric J.’nin ise kırmızı bültenle INTERPOL tarafından arandığı ortaya çıktı. Şahsın muhafaza altına alınıp gerekli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.