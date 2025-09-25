Menü Kapat
TGRT Haber
 Özge Sönmez

Durdurulan kurye tüm düğümü çözdü! Gitar kılıfında kalaşnikofla yakalandı

İstanbul Sarıyer'de polis ekipleri şüphelendiği kuryenin üzerinde uyuşturucu buldu. Yapılan incelemeler sonucu uyuşturucuyu götürmek istediği adrese operasyon düzenlendi. Evdeki aramalarda kalaşnikof, çelik yelek ve tabanca ele geçirdi. Şahısların ise INTERPOL'ün kırmızı bülten ile aradığı suçlular olduğu belirlendi. Şüphelinin gitar kılıfında kalaşnikof taşıdığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. İşte o anlar...

25.09.2025
25.09.2025
saat ikonu 08:23

1 Eylül günü polis ekipleri şüphelendikleri kuryeyi durdurarak hem motosiklette hem de üstünde aramalar yaptı. Şahsın üzerinde kokain madde çıkınca ekipler götürmek istediği adrese düzenledi. Tespit edilen adrese yapılan baskında ortaya çıkan detaylar şaşkına çevirdi.

GİTAR KUTUSUNDA KALAŞNİKOF TAŞIMIŞ

Yakalanan kurye yapılan sorgu sonrasında maddeyi cadde üzerinde yer alan bir rezidansa götürdüğünü söyledi. Polis ekipleri tarafından daireye yapılan operasyonda gitar kılıfı içerisinde , iki çelik yelek, ruhsatsız tabanca, üç uzun namlulu silah mermisi, 40 tabanca mermisi, 6,62 gram kokain ve 3,80 gram marihuana ele geçirildi. Öte yandan şahısların gitar kutusunda kalaşnikof tüfeğini daireye taşıdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

INTERPOL PEŞİNDEYMİŞ

Burak A., Doğuş C., Halit E., Hüseyin E., Muhammet Şamil S., Timur İ., Eric J. ve Ömür Gazi Y. ise gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgu sonrasında haklarında işlem başlatılan 8 kişinin dördü serbest kalırken, diğer dört kişiden Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan mahkemeye çıkarılan Burak A., Timur İ. ve Doğuş C., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Muhammet Şamil S. ise ateşli silahlar kanununa muhalefet suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eric J.’nin ise kırmızı bültenle INTERPOL tarafından arandığı ortaya çıktı. Şahsın muhafaza altına alınıp gerekli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.

