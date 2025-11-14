Menü Kapat
Editor
 Emir Yücel

Erzurum'da hayvanları öldürdüler iddiası! Valilikten açıklama geldi

Sosyal medyada gündem olan ve görüntüleri paylaşılan ölü hayvan meselesi hakkında Erzurum Valiliğinden açıklama geldi. Konuya açıklık getiren Valilik; inceleme ve soruşturmanın da açıldığını belirterek görüntülerin bir barınakta doğal yollarla ölmüş hayvanların gömülmesine ait olduğunu ifade etti.

Erzurum'da hayvanları öldürdüler iddiası! Valilikten açıklama geldi
Valiliği, bazı internet sitelerinde ve sosyal medya platformlarında paylaşılan ölü hayvanlar görseline ilişkin bir basın açıklaması yaptı. Paylaşımda yer alan görselin, 12 Kasım 2025 tarihinde Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan bakımevinde hastalık kaynaklı olarak ölen hayvanların usulüne uygun şekilde gömülmek üzere, Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait Katı Atık Döküm Alanı'na götürülmesine ilişkin olduğunun tespit edildiği vurgulanan açıklamada, "Konunun ilgilisi ve yetkilileriyle yapılan görüşmelerde; ölüm raporlarıyla birlikte getirilen hayvanların gömü işlemine hazırlık sürecinde, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından görüntülendiği, doğal yollarla öldüğü belirlenen hayvanların mevzuata uygun şekilde gömü işlemlerinin yapıldığı ve tamamlandığı ifade edilmiştir.

Erzurum'da hayvanları öldürdüler iddiası! Valilikten açıklama geldi

Erzurum il genelinde sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması işlemleri, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve uygulama yönetmeliği kapsamında 24 saat esasına göre yürütülmektedir" denildi.

İNCELEME VE SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Bulaşıcı veya ağır hastalık tespit edilen hayvanların karantina alanına alındığı ifade edilen Valilik açıklamasında, daha sonra şöyle devam edildi; "Bakımevine getirilen sahipsiz sokak hayvanlarına yapılan muayene sonucunda; teşhis, tedavi, aşılama, rehabilitasyon, parazit mücadelesi, kısırlaştırma, besleme, barındırma, kimliklendirme ve mevzuatta belirtilen diğer işlemler gerçekleştirilmektedir.

Bu çerçevede ilimizdeki bakımevlerinin denetimleri, 5199 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hassasiyetle sürdürülmektedir. Ayrıca konunun ayrıntılı bir şekilde araştırılması ve raporlanması için Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğünce inceleme/ başlatılmış olup, konuyla ilgili muhakkik görevlendirilmesi yapılmıştır"

#erzurum
#soruşturma
#hayvan barınağı
#Ölü Hayvan
#Basın Açıklaması
#Resmi Açıklama
#Hayvan Koruma
#Gündem
