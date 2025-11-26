Eski damadını kıraathanede tüfekle bastı, oğluyla darp etti

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesinde bulunan bir kıraathanede baskın olayı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski damatları Savaş G.’nin kıraathanede olduğunu öğrenen kayınpeder A.K. yanına aldığı oğlu M.K. ile birlikte tüfekle baskına gitti.

BABA VE OĞUL HIZLA OLAY YERİNDEN KAÇTI

Önce tüfeğin kabzasıyla darp ettikleri Savaş G.’yi sonrasında bıçaklayan baba-oğul olay yerinden hızla kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralı tedavi altına alınırken, iki şüpheli çok geçmeden Yıldırım Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Gözaltındaki saldırganların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.