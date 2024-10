FETÖ'de iç savaş başladı! Elebaşı Fethullah Gülen'in örgütü şok eden soruya cevabını yeğeni anlattı

19 Ekim 2024 18:35 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 18:46

Fethullahçı Terör Örgütü lideri Fethullah Gülen'in örgütünde çözülme sürüyor. Örgüt içerisinde elebaşı Gülen'in sağlık durumu bozuldukça itiraflar gelmeye başladı. Yeğeni Ebuseleme Gülen amcasının sorulan bir soruya örgütü şok eden bir cevap verdiğini anlattı.

15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin sorumlusu Fethullah Gülen​'in örgütünde elebaşının sağlığı bozuldukça güç savaşları başladı. Gülen sonrası döneme hazırlık yapmaya çalışan işbirlikçileri örgüt yönetimindeki sıkıntılar sebebiyle birbirlerine düştü. Öte yandan Gülen'in da agresif ve sinirli halleri ve ters cevapları müritlerinin de moral çöküntüsüne sebep oluyor.

ÖRGÜTÜ KARIŞTIRAN VİDEO

Terör örgütü elebaşı Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen itiraflar videosu yayımlayarak örgüt içinde yaşanan çatışmaları itiraf etti. Gülen'in “Delice Muhabbet” adlı Youtube kanalından yayınladığı son videosundaki açıklamaları ise Fethullah Gülen ve üst yönetiminin para için insanların dini duygularını sömürdüğünü, örgüte üye olan müritlerin geleceklerinin düşünülmediğini bir kez daha ortaya koydu. Örgütü karıştıran bu video ile Ebuseleme Gülen, en yakınındakilere karşı eleştirilerine devam ederken amcası Gülen'in 15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrasında hapse atılanlarla ilgili söylediği “şok edici” sözleri de yine son videoda yer aldı.

GÜLEN SİNİRLENEREK TERSLEDİ

Ebuseleme Gülen'in videosunda, 15 Temmuz'dan 2 sene sonra örgüt elebaşı Gülen'e yaptıkları bir bayram ziyaretinde, “Hocam, Türkiye'de sizi seven insanlar hapislerde, yine buruk bir bayram yaşıyoruz” denildiğini, bunun üzerine Gülen'in sinirli bir yüz ifadesi ile “Zamanında ben çok yattım, biraz da onlar yatsın” dediğini görüldü. Ebuseleme Gülen'in bu video paylaşımı ile amcası Gülen'in örgüte katılanların duygularını kendi çıkarları doğrultusunda sömürdüğü bir kez daha vurgulanırken, Ebuseleme Gülen'in “Hocaefendi” dedikleri, iş ve aile hayatlarını riske attıkları, sözlerine sonuna kadar inandıkları, uğruna hapis yattıkları kişinin acımasızlığını videoda anlattıkları ile ortaya çıktı.

MAL VARLIKLARI DONDURULDU

FETÖ'nün Almanya'da faaliyet gösteren “Time to Help eV” isimli sözde yardım kuruluşunun mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin karar 31 Ağustos 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlandı. FETÖ'ye büyük bir ekonomik darbeye neden olan bu karar ile örgüt finansal bir boşluğa düşerken, yardım adı altında topladıkları paraların kesilmesinden endişe duyan FETÖ, “Time to Help eV”nin varlıklarının dondurulması kararını örgüt üyelerinden sakladıkları öğrenildi. Finans kaynaklarındaki zayıflama nedeni ile de örgütün büyük bir çıkmaza girdiği öğrenildi.