FETÖ'ye yönelik 39 operasyon! 97 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, son 1 hafta içinde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında 97 şüphelinin yakalandığını, 16’sının ise tutuklandığını duyurdu. Bu kabine döneminde ise 11 bin 667 operasyon gerçekleştirildiğini bu kapsamda da 19 bin 25 şüphelinin yakalandığını bildirildi.

"19 BİN 25 ŞÜPHELİ YAKALANDI"

Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“FETÖ’ye Karşı Mücadelemizi Kararlılıkla Sürdürüyoruz”

Son 1 hafta içinde FETÖ’ye yönelik 39 operasyon düzenledik.

97 şüpheli yakalandı ve işlem yapıldı.

16’sı tutuklandı.

27’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Bu kabine dönemimizde FETÖ’ye yönelik 11 bin 667 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarımızda toplam;

19 bin 25 şüpheli yakalandı ve işlem yapıldı.

3 bin 512’si tutuklandı.

4 bin 41’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı"