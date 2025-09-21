Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

FETÖ'ye yönelik 39 operasyon! 97 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ’ye yönelik düzenlenen 39 operasyonda 97 şüphelinin yakalandığını, 16’sının ise tutuklandığını duyurdu. FETÖ’ye yönelik bu kabine dönemindeyse 19 bin 25 şüpheli yakalandığı bildirildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
FETÖ'ye yönelik 39 operasyon! 97 şüpheli yakalandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.09.2025
saat ikonu 11:49
|
GÜNCELLEME:
21.09.2025
saat ikonu 11:49

Bakan Yerlikaya, son 1 hafta içinde 'ye yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında 97 şüphelinin yakalandığını, 16’sının ise tutuklandığını duyurdu. Bu kabine döneminde ise 11 bin 667 gerçekleştirildiğini bu kapsamda da 19 bin 25 şüphelinin yakalandığını bildirildi.

FETÖ'ye yönelik 39 operasyon! 97 şüpheli yakalandı

"19 BİN 25 ŞÜPHELİ YAKALANDI"

Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“FETÖ’ye Karşı Mücadelemizi Kararlılıkla Sürdürüyoruz”

Son 1 hafta içinde FETÖ’ye yönelik 39 operasyon düzenledik.
97 yakalandı ve işlem yapıldı.
16’sı tutuklandı.
27’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Bu kabine dönemimizde FETÖ’ye yönelik 11 bin 667 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarımızda toplam;
19 bin 25 şüpheli yakalandı ve işlem yapıldı.
3 bin 512’si tutuklandı.
4 bin 41’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı"

ETİKETLER
#operasyon
#tutuklama
#fetö
#şüpheli
#yakalama
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.