Gebze’de 2 katlı binada büyük tehlike: 3 aile tahliye edildi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 2 katlı binada kolonlarda çatlaklar ve yapıda kayma meydana gelince ekipler hemen harekete geçti.

11 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre, İstasyon Mahallesi 1411 Sokak üzerinde bulunan 2 katlı binada kolonlarda çatlaklar ve yapıda kayma meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen gelen ekipler incelemelerde bulundu. Yapılan incelemede, binaya daha önce ölçüm cihazı yerleştirildiği de tespit edildi. Binada yaşayan 3 aileden oluşan toplam 11 kişi, güvenlik amacıyla akrabalarının yanına taşındı.

Riskli yapının yanında bulunan 5 katlı başka bir bina için ise yaklaşık 2 ay önce yıkım kararı verildiği belirtildi.