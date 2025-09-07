Görüntüleri olay olmuştu! Sahibinin tokatladığı yavru maymun koruma altında

Hatay’ın Altınözü ilçesi Avuttepe Mahallesi’nde çobanlık yapan bir şahıs, iddiasına göre Türkiye-Suriye sınırına yakın bölgede bulduğu maymunu yaklaşık 6 aydır beslemeye başladı. Ancak geçtiğimiz günlerde maymunu tokatladığı anların sosyal medyada paylaşılması büyük tepki topladı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Tepkilerin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri, şahsın evine giderek maymunu koruma altına aldı. Ülkede beslenmesi yasak olan maymun nedeniyle şahsa cezai işlem uygulanacağı öğrenildi.

MAYMUN REHABİLİTASYON MERKEZİNDE

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Nuri Akın, ekiplerle birlikte maymunun ilk bakımını yaptı. Muzla beslenen ve sağlık kontrolleri gerçekleştirilen maymunun, rehabilitasyon merkezinde misafir edilmeye başlandığı bildirildi. Önümüzdeki günlerde çevre illerde bulunan bir hayvanat bahçesine sevk edileceği öğrenildi.

