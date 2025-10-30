Menü Kapat
19°
Editor
Editor
 Nalan Güler Güven

Grand Kartal duruşmasında sanık avukatından şoke eden savunma: 'Benim müvekkilim gerizekalı'

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel faciasının görüldüğü davanın 3'üncü duruşmasında beyan veren sanık avukatı, "Benim müvekkilim gerizekalı. Ben bu işi para için yapmıyorum. Emir Aras'ın talimatı üzerine bizim gerizekalı gidip başvuruda bulunmuş. Gitsin biraz yatsın, onun bunun vekaletini almasın" dedi.

'daki 'nde 78 kişinin hayatını kaybetmesi, 137 kişinin yaralanmasına ilişkin 20'si tutuklu 32 sanığın yargılandığı yangınına ilişkin davanın 3'üncü duruşması, 3'üncü gününde sanıkların esasa ilişkin beyanlarıyla devam ediyor.

Grand Kartal duruşmasında sanık avukatından şoke eden savunma: 'Benim müvekkilim gerizekalı'

İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERİ KONUŞTU

Duruşmaya tutuklu sanık İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli'nin beyanı ile başlandı. Daha önceki beyanlarına katıldığını söyleyen tutuklu sanık Köstereli, "1999 yılında Grand Kartal Otel, turizm işletme belgesiyle açıldı. Otel 2001 yılında İl Özel İdaresine başvurmuş, belgeler temin edilerek o dönemki yöneticiler tarafından ruhsatı verilmiştir. Sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından denetlenmektedir ibaresi vardır. Dolayısıyla sen ruhsatı ver, biz denetimi yapacağız denilmiştir. İhmalden dolayı burada değilim. Kanunda bana tanımlanmamış görev müfettişler tarafından bana dayatılmaktadır. Müfettişler yaptıkları soruşturmada ön yargılı davranmıştır ve sadece 'Sana işlem yapacağız' düşüncesiyle hareket etmiştir. Soruşturma izni verildiği gün tarafımıza tebliğ edilmeden gözaltına alınıp tutuklandım. Haksız bir şekilde burada olduğumu düşünüyorum. Benim bu olayla alakam yok. Benim bu otelle hiçbir bağlantım yok. Adaletin tecelli edeceğine inanıyorum. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Grand Kartal duruşmasında sanık avukatından şoke eden savunma: 'Benim müvekkilim gerizekalı'

TUTUKLU SANIĞIN AVUKATI: "BENİM MÜVEKKİLİM GERİZEKALI"

Otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir'in avukatı Serbülent Baykan ise müvekkilinin tahliye ve beraatını talep etmediklerini söyledi. Avukat Baykan, "Benim müvekkilim gerizekalı. Bundu kendisine de söylüyorum. Beni dava da edebilir. Hatır için avukatlığını yapıyorum. Bu vahim olayda acılarını yüreğimde hisseiyorum. Bu bir katliamdır. Burada kasten adam öldürme var, net. Bu oteli kim geldi denetledi? Turizm Bakanlığı. Sen, buna bakmadan gelip orada yedin içtin, ondan sonra otele 'uygundur' dedin. Suçlu kimse Allah belasını versin. Burada kast var, cinayet var. Benim müvekkilime bin yıl ceza az, 5 bin yıl verin. Ama bakanlıktan oraya gelenleri de yargılayın. Ben bu işi para için yapmıyorum. Emir Aras'ın talimatı üzerine bizim gerizekalı gidip başvuruda bulunmuş. Gitsin biraz yatsın, onun bunun vekaletini almasın" dedi.

Grand Kartal duruşmasında sanık avukatından şoke eden savunma: 'Benim müvekkilim gerizekalı'
