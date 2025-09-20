Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Grand Kartal'daki facia: Yangına ait yeni görüntüler ortaya çıktı! Ölüm kalım savaşı kameraya böyle yansıdı...

Bolu'da Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği ve 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin yeni güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı. 

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.09.2025
saat ikonu 16:41
|
GÜNCELLEME:
20.09.2025
saat ikonu 16:55

Görüntülerde, yangının yayılmasıyla birlikte personelin ve müşterilerin yaşadığı panik, kaçış anları ve yer aldı. Türkiye'nin kış turizminin gözde merkezlerinden biri olan Kartalkaya'da 21 Ocak gecesi Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybettiği ve 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel'in yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Grand Kartal'daki facia: Yangına ait yeni görüntüler ortaya çıktı! Ölüm kalım savaşı kameraya böyle yansıdı...

Yangın gecesinde kaydedilen görüntülerde içerideki insanların canlarını kurtarmak için verdikleri mücadele gözler önüne serildi. Güvenlik kamerasındaki görüntülerde, alevlerin kısa sürede büyümesi ve LPG sızıntısıyla birlikte şiddetini artırmasıyla birlikte lobi ve restoran koridorları yoğun dumanla kaplanıyor. Pencerelerden yükselen alevler de kayıtlara yansıyor. Otelin personel katında saat 03.27'de yapılan bir uyarıyla odaların kapılarının açıldığı, insanların hızla kıyafetlerini giyerek 10 dakikadan kısa sürede çıkışlara yöneldiği kamera kayıtlarına yansıdı.

Grand Kartal'daki facia: Yangına ait yeni görüntüler ortaya çıktı! Ölüm kalım savaşı kameraya böyle yansıdı...

Bir başka görüntüde ise koridor duvarındaki kapağın açılarak dumanın içeri dolmasına sebep olduğu görüldü. Panik, kaçış ve kurtarma anları kamerada Giriş ve otopark kameraları, dumanlar arasında yol bulmaya çalışan insanların çaresizliğini, bazı kişilerin araçlarıyla otoparktan çıkmaya çalıştığını ortaya koydu. Pist tarafındaki çıkıştan dışarı çıkanların panikle yangını izlediği kayıtlara geçti.

Grand Kartal'daki facia: Yangına ait yeni görüntüler ortaya çıktı! Ölüm kalım savaşı kameraya böyle yansıdı...
Grand Kartal'daki facia: Yangına ait yeni görüntüler ortaya çıktı! Ölüm kalım savaşı kameraya böyle yansıdı...
Grand Kartal'daki facia: Yangına ait yeni görüntüler ortaya çıktı! Ölüm kalım savaşı kameraya böyle yansıdı...

Görüntülerde ayrıca bazı insanların çantalarıyla dışarı çıkması, bazılarının ise yeniden binaya girmeye çalışması dikkat çekti. 6'ncı kattan sundurmaya çıkanlar, pencerelerden inen çocuklu aileler, üst katlara atılan halatlar ve merdivenle yapılan tahliyeler kameralarca kaydedildi.

Grand Kartal'daki facia: Yangına ait yeni görüntüler ortaya çıktı! Ölüm kalım savaşı kameraya böyle yansıdı...
Grand Kartal'daki facia: Yangına ait yeni görüntüler ortaya çıktı! Ölüm kalım savaşı kameraya böyle yansıdı...
ETİKETLER
#güvenlik kamerası
#kurtarma çalışmaları
#Kartalkaya Yangını
#Otel Yangını
#Trajik Olay
#Yangın Kurbani
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.